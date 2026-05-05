Internaron a Zulema Menem tras sufrir un accidente: así se mostró en redes

Zulema Menem encendió las alarmas entre sus seguidores este martes al mostrarse internada en un centro de salud.

A través de sus perfiles oficiales en redes sociales, la hija del exmandatario Carlos Menem difundió imágenes que la muestran guardando reposo, con pijama hospitalario y su pierna izquierda vendada hasta la altura de la rodilla.

A pesar del impacto inicial que generaron las fotografías, la empresaria buscó bajarle el tono a la situación y llevar tranquilidad.

Con un mensaje cargado de humor, se mostró acompañada por una allegada y escribió: "Por suerte es todo terreno, hasta el baño juntas", en referencia al apoyo constante que recibe en la clínica.

El divertido posteo de "Zulemita" Menem.

Si bien Zulemita no emitió un parte médico oficial ni profundizó en los motivos técnicos de su hospitalización, dejó entrever que el origen del cuadro sería un percance físico derivado del deporte.

"Así somos los grandes jugadores, tenemos algunas lesiones", posteó con tono distendido, una frase que fue interpretada por su entorno como una confirmación de que el episodio ocurrió durante una jornada recreativa.

Zulema Menem se tomó con gracia el accidente.

La empresaria, que mantiene una activa agenda vinculada al sector de la moda y la gestión del legado de su padre, optó por no brindar precisiones sobre la gravedad de la herida o los plazos de su recuperación.

Ante la falta de detalles específicos, las especulaciones sobre una posible intervención quirúrgica no tardaron en circular en el mundo digital.

Sin embargo, las imágenes compartidas por la propia Menem la muestran de buen semblante y contenida por sus seres queridos, lo que sugiere que el proceso de rehabilitación ya está en marcha.

Se espera que en las próximas horas la protagonista o su círculo íntimo aclaren si recibió el alta médica para continuar el tratamiento de forma ambulatoria.