¿"Solo" lleva tilde o no? La RAE acaba de dar la respuesta definitiva

La palabra "solo" generó uno de los debates ortográficos más persistentes del español. La discusión tiene su origen en una distinción que durante años fue obligatoria: cuando funcionaba como adverbio (equivalente a "solamente") llevaba tilde, mientras que como adjetivo (vinculado a soledad) no la llevaba. Esa regla cambió en 2010, cuando la RAE eliminó la obligación de tildar el adverbio "solo" en todos los casos.

Sin embargo, la norma de 2010 dejaba abierta una excepción: se permitía usar la tilde cuando existiera riesgo de ambigüedad, aunque no era recomendado. Esa zona gris mantuvo vivo el debate durante años.

La manera adecuada de escribir el adverbio "solo" según la RAE.

Qué dice la última actualización

La actualización más reciente de la RAE clarifica esa excepción. En los casos donde pueda generarse confusión entre el adverbio y el adjetivo, el uso de la tilde en "solo" queda a criterio del escritor. Fuera de esos casos, la norma es clara: el adverbio "solo" no lleva tilde.

La forma más simple de evitar la ambigüedad sin recurrir a la tilde es reemplazar "solo" por un sinónimo como "únicamente" o "solamente", lo que elimina cualquier posibilidad de confusión sin necesidad de acentuar.