Menú
Seguinos
en vivo
Viernes, 13 de marzo de 2026

Firme junto al pueblo
ATENCION

¿"Solo" lleva tilde o no? La RAE acaba de dar la respuesta definitiva

Desde 2010 la RAE eliminó la obligación de tildar el adverbio "solo". La última actualización da un paso más: en los casos donde pueda haber ambigüedad, el uso de la tilde queda a criterio del escritor. Así quedó la regla.

SGorostiaga

La palabra "solo" generó uno de los debates ortográficos más persistentes del español. La discusión tiene su origen en una distinción que durante años fue obligatoria: cuando funcionaba como adverbio (equivalente a "solamente") llevaba tilde, mientras que como adjetivo (vinculado a soledad) no la llevaba. Esa regla cambió en 2010, cuando la RAE eliminó la obligación de tildar el adverbio "solo" en todos los casos.

Sin embargo, la norma de 2010 dejaba abierta una excepción: se permitía usar la tilde cuando existiera riesgo de ambigüedad, aunque no era recomendado. Esa zona gris mantuvo vivo el debate durante años.

La manera adecuada de escribir el adverbio "solo" según la RAE.
La manera adecuada de escribir el adverbio "solo" según la RAE.

Qué dice la última actualización

La actualización más reciente de la RAE clarifica esa excepción. En los casos donde pueda generarse confusión entre el adverbio y el adjetivo, el uso de la tilde en "solo" queda a criterio del escritor. Fuera de esos casos, la norma es clara: el adverbio "solo" no lleva tilde.

La forma más simple de evitar la ambigüedad sin recurrir a la tilde es reemplazar "solo" por un sinónimo como "únicamente" o "solamente", lo que elimina cualquier posibilidad de confusión sin necesidad de acentuar.

Esta nota habla de:
1
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

2
Escándalo en el folklore: echaron al Chaqueño Palavecino tras mostrarse con Milei en Jesús María
Noticias

Escándalo en el folklore: echaron al Chaqueño Palavecino tras mostrarse con Milei en Jesús María

3
"Que la sigan...": el picante mensaje del papá de Cami Homs contra Tini Stoessel y Rodrigo De Paul
Noticias

"Que la sigan...": el picante mensaje del papá de Cami Homs contra Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

4
Sabrina Carpenter y una curiosidad que intriga a sus fans: cuánto mide la estrella del pop
Noticias

Sabrina Carpenter y una curiosidad que intriga a sus fans: cuánto mide la estrella del pop

5
David Guetta fue papá por cuarta vez a los 58 años y sorprendió al mundo al mantenerlo en secreto
Noticias

David Guetta fue papá por cuarta vez a los 58 años y sorprendió al mundo al mantenerlo en secreto

Últimas noticias de RAE