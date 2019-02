Por Marco Bustamante

El fantasma de Emilia Attias

En noviembre del 2008, Darío, un constructor contratado por la actriz Emilia Attias para remodelar su casa, en su trabajo de rutina sacó fotos a todos los rincones y al revelarlas se dio cuenta de que algo anormal había entre las tomas. En una de las imágenes se veía un nene levitando en ropa interior detrás de la puerta de un ropero. Aparecia con un dedo señalando para arriba. "La propia Attias en el programa Pura química" habló sobre lo sucedido: "Una vecina le contó a mamá que algunos años antes en esa casa había muerto un nene ahogado, y se lo encontró con la lengua afuera". Alejandro Morgan con su péndulo pudo confirmar el relato.

La búsqueda del ARA San Juan

Mientras llevábamos adelante la primera temporada de Crónica Paranormal, sucede lo del submarino “ ARA San Juan”. La noticia acaparó la atención de todos los programas de televisión, incluyendo el nuestro. Una enorme embarcación perdida en la mitad del océano atlántico con 44 tripulantes a bordo.

En esa oportunidad lo invitamos a Morgan a que nos visitara en nuestros estudios de la avenida Juan de Garay 140. El parapsicólogo reveló, en vivo y en directo esa noche, dos datos que un año después, y lamentablemente, un grupo de científicos especializados en rescates más que complejos terminaron confirmando.

Con el péndulo, el martes 30 de enero del 2018, a las 23.36, dijo: En el submarino no hay energía registrable y su posición es al sur de la zona en que actualmente lo están buscando. Si observan la captura que acompaña esta nota, podrán notar la coincidencia entre el punto en que fue encontrado el navío y el lugar indicado por la punta del péndulo.

La oscuridad invade Alcatraz

Hasta Alcatraz, la pequeña isla situada en el centro de la bahía de San Francisco (California, EE.UU.) llegó Morgan para investigar las historias de fantasmas que habitan en el lugar. Los guardias afirmaban que en su interior ocurrían fenómenos extraños. Son muchos los que aseguran haber visto a presos de la talla de Robert Franklin Stroud, apodado “el hombre pájaro” porque alivió sus 17 años en la cárcel criando pájaros.

Otros afirman haber escuchado gritos y lamentos e, incluso, canciones de la época de funcionamiento de la prisión. Según el péndulo, sostenido por Morgan, en el lugar una “las energías son muy fuertes, se te ponen la piel de gallina, realmente mete miedo.”

Morgan y Fort

Morgan y Ricardo Fort intercambiaron mensajes entre el 8 y el 11 de noviembre del 2013, cuando el mediático todavía estaba en Miami junto con su novio, Rodrigo Díaz, y amigos en común. El chocolatero estaba convencido de que alguien lo había embrujado.

"Necesito que me limpien de toda la mierd... que cierta gente me está haciendo", le escribió Fort. "Ricardo estaba muy mal, no se aguantaba a él mismo, tenía un dolor terrible. Por eso me ofrecí a ayudarlo". El empresario de las golosinas falleció unos días después.

La energía de la Mansión Versace

La Villa Casa Casuarina se ubica en Miami, y fue propiedad del extravagante y reconocido Gianni Versace, asesinado en el año 1997. Hasta el número 1.116 de Ocean Drive, en South Beach (Miami), llegó Alejandro Morgan con su péndulo para investigar los ambientes y pudo constatar que la “energía” del diseñador sigue presente en cada rincón de la mansión, pero sobre todo en el comedor, donde el artista pasaba largas horas.