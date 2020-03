Por Marcelo Peralta Martínez

En esta edición de Crónica Fenómenos Paranormales revelamos detalles nunca antes contados, que salieron a la luz luego de una exhaustiva investigación sobre un caso que conmocionó al mundo. El informe está basado en la aparición del fantasma de Agatha Christie, en Inglaterra, dentro del Museo Torquay, ubicado en la ciudad natal de la escritora.

Fue gracias a las cámaras de seguridad, ubicadas en todos los ambientes y pasillos del lugar, que los trabajadores del turno noche pudieron divisar en sus monitores al espectro. Al principio la imagen no era nítida pero gracias a la tecnología, lograron identificarla. Es sabido que existen cientos de historias que hablan de voces, ruidos y hasta contactos con personas del más allá, pero es poco habitual ver fantasmas y mucho menos común, saber de estas anécdotas y tener el registro. Todo este tipo de eventos, fueron clasi- ficándose con el correr de los años, y por eso ya no llaman tanto al pánico, sino más bien a estudiar los hechos.

El fantasma de Christie

Esta historia dejó de ser un rumor cuando un grupo de empleados del Museo Torquay, ubicado en Devon, Inglaterra, ciudad natal de la escritora Agatha Christie, manifestaron con exactos detalles la presencia de entes, fantasmas o "algo" que saca los libros de los diferentes estantes, los cierra en forma violenta y en el mejor de los casos los vuelve a guardar sin arrojarlos. Si no, estos son lanzados a velocidades nunca vistas.

Y como muestra de esta fuerza inusual también son "levitados" objetos que ni dos personas juntas podrían mover, aseguraron los cuidadores en diferentes medios locales.

Luego de varias investigaciones, y apoyados en los estremecedores relatos de los guardias nocturnos que se fueron publicando, se determinó que las obras "atacadas" por este fenómeno correspondían a la pluma de Christie. Cabe destacar que este museo es el único en todo el Reino Unido que posee la colección com- pleta de la escritora. Y no está de más recordar que además aquí, se atesoran varios de sus objetos personales.

Cámaras de seguridad

La situación tomó aun mayor interés general cuando los cus- todias del museo revelaron el plato fuerte de la historia. Resulta que varios de estos de-cidieron ir más allá de lo que sus ojos veían cuando el ente lanzaba o sacaba las encua- dernaciones, y prepararon un plan. El mismo consistía en marcar la zona de los eventos y "rodearla" de ojos atentos a lo que podría repetirse una vez más como tantas otras noches.

De esta manera y atento a uno de los monitores, uno de los trabajadores reconoció la figu- ra de Agatha en las imágenes.

"Vimos algo en el medio de la foto y cuando ajustamos el contraste, vimos claramente a la mujer", manifestó William Smith, uno de los guardias testigos. "Fue un poco sorprendente y bastante espeluznante. Desde el ángulo de la fotografía, parece que está en el piso, casi como si estuviera debajo. No había nadie más presente cuando se tomó la foto, así que no podemos explicarlo. Es un poco misterioso, y parece que no hay otra explicación", agregó..

Más tarde, Smith señaló que desde que comenzó esta situa- ción de Christie “ha habido mucha actividad sobrenatural en el museo”.

Otros testigos

La gerente de la tienda de regalos del museo, Francesca Ferrara, confirmó los dichos de los agentes nocturnos y reconoció que ella misma vio "volar libros de las estanterías, al menos cuatro veces en el último año" y dijo que "siempre fueron libros de Agatha Christie". Además, brindó los pormenores de cuando un cliente fue golpea- do en dos oportunidades por estos libros, y según subrayó "sucedió en dos lugares distintos dentro del comercio".

Por último Ferrara recordó que allí se encuentran libros históricos de Agatha Christie, "como sus primeras ediciones", las cuales paradójicamente "fueron las que comenzaron a caerse de los estantes" para luego tirar el resto de las obras cronológicamente.

Otros medios hablaron directamente con algunos turistas y visitantes que recorrieron el lugar y estos manifestaron que el "fantasma de Agatha" o su presencia pueden sentirse "cálidamente" en el lugar.

Agatha Christie fue una escritoria británica del género policial.

El museo tiene partes de su casa

Tal como reveló el grupo de hombres que advirtió el fenómeno, el hecho de que el fantasma de la escritora se haga constantemente presente podría deberse además de lo mencionado hasta aquí a que en la esquina del museo hay una inmensa escalera, construida con tablas de madera de la casa en la que se crió Agatha.