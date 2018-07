Nevada, ¿el lugar elegido?

Warren, contradictorio: la física no le hace un guiño

Cada vez que aparece la frase "túnel del tiempo", el imaginario popular se retrotrae hasta los años 60, y se rememora una exitosa serie estadounidense que se filmó entre 1965 y 1967, en la que dos científicos quedaban atrapados en una máquina y empezaban a dar saltos temporales, tanto hacia el pasado como hacia el futuro. Así, imprevistamente, ambos formaban parte, involuntariamente, de acontecimientos históricos de todas las épocas, mientras intentaban volver hacia nuestro tiempo. Al margen de esos 30 capítulos que se repitieron hasta nuestros días y que marcaron una época, existe un hecho certero: aún nadie pudo probar la existencia de sitios que puedan alterar el tejido temporal tal como lo conocemos. O quizá sí, dado que un científico estadounidense dice haber encontrado uno, en Las Vegas.Durante muchísimo tiempo, el tema de los túneles temporales generó una controversia en el ambiente de la ciencia. Pero lo que sí es cierto es que la imaginación no supera los ámbitos de la realidad, por ridículos que parezcan. Algunos de los inventores más brillantes de nuestra historia creen en lo imposible y demostraron que el mundo está equivocado en su escepticismo. Por citar un gran ejemplo,fue uno de los genios que sugirió (por primera vez) la posibilidad de deformaciones en el tiempo o agujeros negros (ahora también llamados agujeros de gusano) como una fuerza que cuando entraba provocaba que los objetos se movieran a una velocidad diferente.Para aclarar un poco más el tema, se cree que es un área determinada donde las fuerzas magnéticas y eléctricas se alteran de tal forma que se crea un campo esporádico de fuerza de energía, que a menudo se describe como un giro rápido y movimiento circular, formando un túnel de algún tipo en el centro. En definitiva, cuando los objetos entran en estos sitios, pueden acabar en espacio- tiempo diferentes. Y por si fuera poco, existen extrañas muestras que se popularizaron en verdaderos túneles del tiempo, como el Triángulo de las Bermudas, por citar algún sitio donde la realidad se mezcla con lo increíbleSin embargo ahora, un reconocido investigador asegura haber descubierto un túnel del tiempo en el planeta Tierra, más precisamente en Las Vegas, la mítica capital mundial del juego. Uno de los protagonistas e impulsores de esta noticia fue, investigador y experto en cuestiones paranormales. El especialista estuvo midiendo la tasa del tiempo en el sur de Nevada y recientemente aseguró haber descubierto un lugar donde el tiempo se “ralentiza”, o para que se entienda mejor, se hace más lento...Según informó un canal televisivo estadounidense, este investigador estudió varios lugares entre Las Vegas y la afamada y a la vez misteriosa Área 51, el ultrasecreto campo militar. Sin embargo, el sitio donde consiguió unos extraños datos relativos al tiempo fue en pleno desierto, justamente al norte de la ciudad, entre la interestatal I-15 y la ruta nacional 93.Warren aspira a seguir midiendo la tasa de tiempo de Las Vegas para ver si se puede descifrar cualquier patrón. Por supuesto, que para los escépticos la explicación más probable es que el medidor DT, cualquiera que sea, no funciona bien y lo comparan con Kinect, el periférico de Microsoft que agrega movimiento y control de voz a las consolas Xbox, que mediante una modificación también se utiliza para captar imágenes de espíritus fantasmales.¿Podría una verdadera "distorsión temporal" en Las Vegas estar provocada por algún agujero de gusano pequeño? ¿Podría ser esto la causa de tantas desapariciones en esta zona desértica? El tiempo, justamente, será testigo de la verdad.Warren, autor de la investigación y del libro que es best seller "Usa la fuerza: una guía de Jedi para la ley de atracción" (Use The Force: A Jedi’s Guide to the Law of Attraction, en inglés), dijo que su descubrimiento genera más preguntas que respuestas, y que curiosamente el lugar es uno de los puntos de acceso OVNI más citados del mundo. Al respecto explicó que "eso no debería ocurrir a menos que exista algún tipo de tecnología desconocida que se esté probando cerca, que pueda influir en el medioambiente, o si hay lugares naturales alrededor del planeta Tierra que en realidad se activan de vez en cuando, y que se deforman un poco". Y agregó: "Creo que es realmente interesante cuando considerás que este sitio donde obtuvimos estos datos, que muestra esta anomalía en el tiempo, también es uno de los puntos de acceso OVNIS más conocidos. La gran pregunta en este momento no es si tenemos estas anomalías o no, sino ¿qué las está causando? ¿Es esto algo natural que nos da una ventana como puerta de entrada a otro mundo u otro nivel de realidad? ¿O es esto un subproducto de algún tipo de tecnología extraña, ya sea algo secreta y creada por el hombre o algo extraterrestre?", se preguntó, sin obtener ninguna conclusión como respuesta, aunque indirectamente parece referirse a la siempre inquietante y misteriosa Área 51.Mundo Esotérico y Paranormal Web.