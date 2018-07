Por Marcelo Peralta Martinez

Es importante conocer algunos consejos para organizar el día de tu perro que le harán la vida mucho más saludable y para que, fundamentalmente, ese can sea feliz. Al igual que las personas, los pichichos también necesitan de una rutina marcada por normas y reglas para vivir sanos y tranquilos. Ellos también se estresan y se enferman cuando son sedentarios, no tienen una buena noche de sueño o no se alimentan correctamente. Además, actividades como juegos y paseos son esenciales para mantener el buen humor de tu animalito.

En base a todos los anteriores preceptos apuntados, y gracias a los consejos que brinda el sitio especializado DogHero, una plataforma digital de hospedaje domiciliar para perros, a continuación se enumeran diferentes consejos para organizar el día a día de tus mascotas.