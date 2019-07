Por Gabriel Arias

salud@cronica.com.ar

La celiaquía es la enfermedad crónica intestinal más frecuente en nuestro país, ya que se estima que cerca de 400.000 personas pueden ser celíacas y cada vez son más quienes llegan al diagnóstico.

En niños, según estudios oficiales, la prevalencia es aún mayor, 1 de cada 79 puede ser celíaco, y si bien es más común que adultos lleguen al diagnóstico, por cada celíaco diagnosticado, hay 8 que todavía no lo saben.

La difusión que tiene la celiaquía en los ámbitos en la actualidad permitió que la sociedad esté más alerta e informada sobre esta condición, lo que posibilita que cada vez más personas lleguen a un diagnóstico certero y mejoren su calidad de vida.

La celiaquía es la intolerancia permanente al gluten, conjunto de proteínas presentes en trigo, avena, cebada y centeno (TACC) y productos derivados de esos cereales. “El diagnóstico puede confirmarse en cualquier momento de la vida, desde la lactancia hasta adultez, y tienen mayor predisposición de ser celíacas las personas con algún antecedente familiar que ya padezca esta intolerancia”, aseguró la Asociación Celíaca Argentina.

Está comprobado que la incidencia es mayor en mujeres que en varones y, al existir predisposición genética a padecerla, cuando un paciente recibe el diagnóstico, se indaga en el resto de los miembros del grupo familiar, ya que es una patología de origen genético.

Entonces, lo que sigue a un diagnóstico de celiaquía es un cambio de hábito en la alimentación.

Opinión calificada

Al respecto, Silvia Vera Tapia (presidente de la Asociación Celíaca Argentina) aseguró que “con referencia al consumo en el hogar, muchas veces los familiares tienden a consumir también alimentos libres de gluten, no sólo para acompañar, sino por precaución para evitar la contaminación cruzada". Asimismo, destacó que "no sólo hay que prestar atención a la alimentación, sino también a los medicamentos ya que dentro de sus excipientes pueden contener gluten. Es importante tener en cuenta que algunos productos de higiene y cuidado corporal que contengan gluten, pueden generar algún tipo de reacción en la piel de personas celíacas. Aquí se aconseja evitar el uso de este tipo de productos que contengan TACC en su composición”.

Los síntomas son muy variados y no siempre se los asocia directamente con la enfermedad. Además de los típicos (diarrea crónica, distensión abdominal, pérdida de peso y desnutrición) que son más frecuentes en los niños, existen otros que pueden dar indicio de la enfermedad como anemia, baja talla, trastornos del esmalte dental, aftas recurrentes, dermatitis herpetiforme, etc. Por eso, cuando la enfermedad no es tratada a tiempo, puede derivar en complicaciones como osteoporosis, anemia, desnutrición y abortos espontáneos, entre otros.

Por tal motivo, el diagnóstico precoz es clave para asegurar un tratamiento oportuno y mejorar la calidad de vida.

Signos y Leyes

Un dato importante a tener en cuenta, es que si un miembro de la familia es celíaco, los familiares de primer grado (padres, hermanos, hijos) tienen mayor predisposición a padecer la enfermedad. Por eso, se aconseja consultar al médico para realizarse los análisis correspondientes ya que en este grupo, la prevalencia oscila entre el 5 al 15% y la enfermedad puede permanecer de forma asintomática.

En cuanto al marco legal, recién en 2011 y a través de la Ley N° 26.588 y su modificación (Ley N° 27.196), fue declarada de interés nacional la atención médica de la enfermedad celíaca, al igual que la investigación clínica y epidemiológica. La Ley establece que, entre otros ítems, se deben rotular los alimentos y medicamentos que son libres de gluten, y compromete al Estado a difundir y estudiar sobre la enfermedad celíaca para lograr un diagnóstico más temprano. “Construir datos de la enfermedad celíaca permitirá crear nuevas estrategias de gestión en función de datos epidemiológicos actualizados y certeros”, aseguraron desde la cartera de Salud.

Incluir salud, programa de la Agencia Nacional de Discapacidad

Por Ilda Alvarez

Abogada

Incluir Salud (Ex Profe), es un Programa de la Agencia Nacional de Discapacidad que permite acceder a los servicios de salud a los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC) Este programa transfiere fondos a las provincias para garantizar que todas las personas que sean titulares de dichas pensiones, puedan acceder a las prestaciones que le son indicadas.

Pueden contar con éste programa: a) los titulares de Pensiones Asistenciales – madres con 7 hijos o más, Personas con Discapacidad con Invalidez laboral, mayores de 70 años en situación de pobreza- b) Beneficiarios de pensiones por leyes especiales – ex combatientes de Malvinas, familiares de desaparecidos, etc.- c) Beneficiarios de Pensiones Graciables – personas designadas por legisladores del Congreso Nacional.

Entonces, es necesario para acceder a este programa, ser titular de una PNC y no tener Obra Social o Cobertura médica pre paga.

La documentación a presentar para iniciar el trámite es: fotocopia del D.N.I, fotocopia de la última orden de pago previsional o del cupón de pago de la PNC., certificado de domicilio expedido por la policía (CABA) o declaración jurada de domicilio expedida por el Registro Civil en caso de provincia, sólo para el caso que no esté actualizado el DNI. Toda la documentación debe presentarse en la Unidad de Gestión Provincial (UGP) de la provincia o jurisdicción.

El Gobierno Nacional a través de la ANDIS firmó un Convenio con las provincias en el que se estableció que desde principios de éste año las jurisdicciones provinciales asumirán la responsabilidad de administrar y asegurar las prestaciones de radioterapia, diálisis y transporte para personas con discapacidad. Resolución 453/2018.

Muchos han sido los reclamos de personas con discapacidad por las prestaciones brindadas a través de INCLUIR Salud, ya sea porque fueron denegadas o bien por no cumplirse en tiempo y forma, por lo que se espera que aquellas personas que deban utilizar los servicios del programa, con esta nueva modalidad puedan acceder a su derecho a la salud más fácilmente.