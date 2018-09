Por Jorge Fernández Gentile

Su opinión tiene asidero y debe ser tomada con seriedad, dados sus reconocidos conocimientos, pero también por sus innumerables emprendimientos, que parecen destinados a cambiar la mentalidad de estos tiempos, aun cuando muchas veces sus excentricidades exasperan a muchos.

Es que Elon Reeve Musk, el físico y multimillonario magnate que nació hace 47 años en Pretoria, Sudáfrica, pero que posee otras dos nacionalidades (estadounidense y canadiense), hace años que está en la consideración de muchos, debido a las tendencias vanguardistas que va marcando en este mundo, con sorprendentes emprendimientos. No por nada es famoso en todo el mundo or ser cofundador de PayPal, director general de Tesla Motors, de SpaceX y de Hyperloop, presidente de SolarCity, con gran participación y gestión en The Boring Company y vicepresidente de OpenAI. Todas empresas del más elevado nivel, que le han dado enormes ganancias. Pero además, este hombre que en diciembre de 2016 fue nombrado como la 21ª persona más poderosa del mundo por la prestigiosa revista Forbes, considera que muy probablemente todos estamos atrapados en una simulación tipo “Matrix”, como aquel exitoso filme en el que la vida trasuntaba entre lo real y lo virtual, a partir de enormes ordenadores.

¿Atrapados?

Para Musk, el multifacético empresario internacional de la tecnología, probablemente todos los seres humanos estamos atrapados en una simulación tipo “Matrix”. Por eso, cuando hace un análisis cualitativo y cuantitativo del tema, tiene sustentos en donde apoyarse. Explica que si el universo tiene 13.8 mil millones de años, es más que probable que cualquier civilización (de cualquier raza) que haya surgido en todo el cosmos ha tenido tiempo más que suficiente como para perfeccionar sus conocimientos tecnológicos, lo que, si se lo toma desde el punto razonable, suena como muy probable.

El mandamás de los autos eléctricos Tesla se presentó en la grabación del podcast del popular comediante estadounidense Joe Rogan, The Joe Rogan Experience, filmado en Los Ángeles, donde además se animó a fumar marihuana. Pero más allá de esa provocación criticada por muchos -aunque fumar un porro está permitido en el estado de California- Musk dejó conceptos tajantes: “Si se asume algún grado de mejora, los juegos serán indistinguibles de la realidad, o la civilización terminará. Una de esas dos cosas ocurrirá. Por lo tanto, probablemente estamos en una simulación, porque existimos. Creo que lo más probable es que se trate de probabilidades, hay muchas, muchas simulaciones. También podrías llamarlos realidad, o podrías llamarlos multiverso”, sentenció. Para el CEO de SpaceX, el “sustrato” en el cual se ejecutan dichas simulaciones es probablemente bastante aburrido, al menos en comparación con las simulaciones en sí mismas. Al respecto se preguntó, “¿Por qué harías una simulación aburrida? Harías una simulación que es mucho más interesante que la realidad base”, citando los videojuegos y filmes que genera la humanidad, y que en su manera de ver las cosas, “son como una destilación que engloba muchas cosas sobre lo interesante de la vida”.

Muchos lo acompañan

De todas maneras, Musk está lejos de estar solo en esta interpretación del tema. Es que un importante un número de científicos, filósofos, físicos, cosmólogos y hasta ufólogos encuentran más que convincente la hipótesis de que todo se trata de una simulación. Si hasta una civilización alienígena avanzada con predilección por crear simulaciones ha surgido allí, según el razonamiento, en teoría podría explotar miles, o tal vez incluso millones o miles de millones, de universos, como el bien los denomina, “falsos”. Y sería difícil para los habitantes de estos reinos digitales descubrir la verdad y ó la realidad, dado que toda aquella evidencia que se lograra reunir probablemente sería plantada por los mismos creadores.

Cabe reconocer que, la idea de una simulación preasignada es una de las potenciales explicaciones para la famosa paradoja de Fermi, cuyo fundamento se basa en una pregunta clave: “¿Dónde se encuentra todo el mundo?”, que fue tratado por Musk y Rogan durante su jugosa conversación de 150 minutos. En ese tiempo, Musk reiteró su preocupación acerca de la inteligencia artificial no regulada e descontrolada, aunque sea creada por el hombre. Asimismo, ratificó que un futuro venturoso y muy atractivo para la civilización humana implica explorar y establecerse en otros mundos, tanto en el sistema solar como más allá del mismo, propiciandoi colonias. El empresario, que parece tener tiempo para sus múltiples emprendimientos, también discutió el potencial de reducción de tráfico de los extensos sistemas de túneles, que su compañía Boring pretende construir en las grandes ciudades de todo el mundo.

Con respecto al futuro de uno de sus productos más mimados, Tesla, la fabricante de automóviles eléctricos que dirige, reiteró la necesidad de que el hombre se independice de los combustibles fósiles. En ese contexto, Musk describió el desplazamiento masivo de carbono de la humanidad del suelo a la atmósfera -y de allí a los océanos- como un experimento increíblemente peligroso cuyo resultado final es, en principio desconocido y probablemente desastroso. Y mencionó casualmente que tiene una idea para un avión eléctrico supersónico que despega y aterriza verticalmente. Pero dijo que no considera el desarrollo de este concepto como una prioridad por ahora, dados los otros problemas urgentes que la humanidad necesita resolver.

Un genio que marca tendencias

Musk afirma que los propósitos de varias de sus empresas giran alrededor de su visión de cambiar el mundo y la humanidad de manera drástica. A Musk se le atribuye la creación del primer automóvil eléctrico económicamente viable, el Tesla Roadster, además de haber diseñado un sucesor privado del Transbordador Espacial, el Falcon 9. SpaceX es la empresa privada de exploración espacial más grande del mundo, aunque obviamente, dno está en competencia con la NASA.

Algunas de sus metas consisten en frenar el proceso de calentamiento global a través de la creación de nuevas energías renovables, y de explotar las ya existentes, sobre todo la energía solar, y reducir el riesgo de una posible extinción de la raza humana mediante la evolución hacia lo que él mismo denomina una “civilización multiplanetaria”, a través de la creación de una colonia humana permanente en Marte, de alrededor de un millón de personas.