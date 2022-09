A través de un comunicado oficial, Samsung anunció que los datos de un número indeterminado de usuarios fueron robados a fines de julio.

A pesar de que la información y datos extraídos son distintos en cada caso, la compañía intentó llevarle un poco de tranquilidad a sus clientes, y aseguró que ninguno de los datos relacionados con la Seguridad Social, ni con las tarjetas bancarias, han sido robados.

Sin embargo, empresa confirmó que es probable que el resto de los datos personales, tales como los nombres, información de contacto, datos demográficos, informaciones de registro de productos, entre otros, se hayan visto afectados.

Samsung perdió 200 GB de información, tras ser hackeada.

Respondiendo a cómo pudieron extraer toda la información personal los hackers, la compañía indicó que estos datos se encuentran dentro de los sistemas de Samsung, los cuales están en Estados Unidos.

A través del comunicado oficial, también dieron a conocer que los datos de los usuarios fueron robados a fines de julio, aunque fue recién en el mes de agosto, cuando pudieron determinar que la información de varios usuarios se había visto afectada.

Si bien la empresa pudo determinar que hubo un robo de datos, tras una investigación interna, aún no han podido confirmar el número exacto de los clientes que fueron víctimas del robo, por lo que este número continúa siendo una incógnita.

En ese sentido, también se pudo determinar que, los principales afectados fueron los clientes que tienen cuentas registradas en Estados Unidos, y, por el momento, se cree que la información personal del resto de los usuarios podría estar a salvo.

El comunicado oficial de Samsung

La compañía comunicó que está intentando ponerse en contacto con todos aquellos que probablemente hayan sido hackeados, y cuyos datos hayan sido extraídos debido a este incidente de seguridad.

Para ello, la empresa está comunicándose a través de correos electrónicos -u otras vías de comunicación-, por lo que, si todavía no has recibido ningún mensaje por parte de Samsung, no tenés de qué preocuparte.

Samsung lanzó algunas recomendaciones para sus usuarios.

"Estamos comprometidos con proteger la seguridad y privacidad de nuestros clientes. Hemos contratado a expertos líderes en seguridad cibernética y nos estamos coordinando con las autoridades", aseguró la compañía a través del comunicado oficial.

Para informar acerca de los pasos que están siguiendo, desde Samsung agregaron lo siguiente: "Continuaremos trabajando diligentemente para desarrollar e implementar cambios inmediatos y a largo plazo, para mejorar aún más la seguridad en todos nuestros sistemas".

Asimismo, recomiendan a sus clientes que revisen la actividad reciente de sus cuentas, para determinar si hubo posibles inicios de sesión no autorizados. Además, se recomienda también modificar las contraseñas, cambiándolas por unas más seguras, así como también se aconseja activar los sistemas de verificación en dos pasos.