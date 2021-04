La llegada de los juegos de PlayStation a los celulares Android, desarrollados por Sony, es casi un hecho. La compañía japonesa tiene en marcha un proyecto con el cual pretende que algunas de las entregas como el videojuego The Last Of Us se puedan jugar en Android.

Los celulares son cada vez más potentes y tienen mejores procesadores, mejores sistemas de refrigeración avanzados y las pantallas permiten disfrutar mejor de juegos increíbles. Hay juegos para móviles que cuentan con una gráfica importante y hay algunos que pueden llegar a disfrutarse más que algunos de consola.

El sitio web Eurogamer descubrió la existencia de este proyecto de la empresa japonesa, gracias a un puesto de trabajo que ha ofertado la propia compañía Sony para desarrollar juegos móviles basados en la experiencia actual de consola.

Esto significa que la compañía está interesada en introducirse en el mundo de los juegos móviles y que podría lanzar en el futuro entregas muy populares adaptadas a las pantallas táctiles. Algo similar a lo ya hace Nintendo con `Pokémon Go`o `Super Mario Run`.

De la consola a dispositivo móviles

Los juegos deberán estar adaptados gráficamente. Cuando se desarrolla un juego para dispositivos móviles se deben tener en cuenta que se jugará en miles de dispositivos diferentes y no sólo en una consola igual en todo el mundo.

Android posee juegos de una calidad gráfica increíble. Esto entusiasma a los jugadores ya que en un tiempo podrían disfrutar de un juego de PS3 o PS4 (adaptado)

Hasta el momento los jugadores se deben conformar con saber que Sony está trabajando en ello, pues no hay más información oficial al respecto y posible que pase mucho tiempo hasta que se filtren más noticias.