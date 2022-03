Los ciberdelincuentes no dejan de buscar nuevas formas de hacer daño. En esta ocasión se dio a conocer que hay una organización ilegal que está utilizando un nuevo tipo de phishing, estafa, que pasa totalmente desapercibida porque se asimila al Google Chrome. Como los usuarios están cada vez más expuestos, es necesario saber que se puede hacer para evitar este tipo de engaños que pueden generar un gran dolor de cabeza.

¿Qué persona no usa Google? Según los últimos datos conocidos, este buscador es el más utilizado en el mundo. Se estima que tiene más de 2 mil millones de usuarios, este dato lo vuelve un punto clave a la hora de ciberdelitos. Los individuos están cada vez más en contacto con el peligro y pueden sufrir un browser in the browser.

El BitB o ataque de un navegador en el navegador es un nuevo tipo de phishing. Esto es una técnica que consiste en el envío de un correo electrónico por parte de un ladrón a un usuario simulando ser una entidad legítima, por ejemplo una red social, un banco o una institución pública. Esta maniobra tiene como objetivo robar dinero de las cuentas o información privada. También puede infectar el dispositivo.

Muchas veces, en el apuro de la vida diaria, las personas intentas abrir las aplicaciones desde navegador de Google para ahorrar tiempo. Sin darse cuenta puede ser que no haya utilizado él portan verdadero y puede hallarse ante una ventana emergente, que es similar a la original, pero que no a un sitio de confianza.

Según Android Police, la seguridad del sistema operativo, han encontrado una debilidad del en el buscador. Esto se bebe a que encontraron que se han creado una serie de plantillas similares a las de Google, esto no solo permiten recrear una ventana emergente para iniciar sesión, sino también personalizar la URL de la misma.

Para evitar cualquier inconveniente con las cuentas bancarias, las redes sociales o el funcionamiento del celular, los especialistas recomiendan aplicar la verificación en dos pasos. Con ella se incorporará un nuevo cinturón de seguridad.

2FA son las siglas de "Two Factor Authentication", o autenticación en dos pasos. Esto es un sistema para confirmar que realmente sos vos quien está accediendo a la aplicación. Hay varias maneras de realizarla, pero todas ellas tienen algo en común. Básicamente, se busca un método inequívoco. Esto significa que puede incluir reconocimiento facial, huella digital, patrón o doble contraseña.

Sea cual sea el tipo de celular que tengas o las redes que manejes, lo más seguro que podés hacer es proteger todos tus datos y dispositivos. De esta manera evitarás pasar por peligros que, hoy en día, están a la vuelta de la esquina porque en nuestros móviles llevamos toda nuestra vida.