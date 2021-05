Los últimos datos apuntan a que hasta el 20% de millennials en Argentina consumen eSports, es decir, partidas competitivas de videojuegos de lo más populares como League Of Legends, Fortnite, Call Of Duty o Valorant. El consumo de este tipo de entretenimiento no ha hecho más que crecer con el paso de los años, y se apunta a que ahora mismo son más las personas que juegan en consola o ordenador que aquellas que consumen series o películas.

El hecho de que cada vez sean más los consumidores de videojuegos ha repercutido directamente en el consumo de los deportes electrónicos, que también ha crecido. Estas partidas, entre los jugadores más jóvenes, tienen casi la misma repercusión que los eventos deportivos tradicionales, y es que lo que antes sucedía sobre un terreno de juego, ahora, puede estar pasando en la pantalla de un ordenador y con un equipo de jugadores de videoconsola.

Ese éxito ha hecho que en las recientes semanas hayan trascendido fondos e inversiones de personajes muy populares como Drake, Stephen Curry o Jennifer López. Aunque la suspensión de eventos a causa de la situación sanitaria actual ha hecho que a lo largo de 2020 la industria no llegara a exportar del todo, se espera que a lo largo de los próximos años acabe generando el suficiente interés como para equipararse al deporte tradicional.

Argentina es el tercer país con mayor audiencia entre los países hispanohablantes, solamente por detrás de México y España. Además, en el país existen muchas celebridades que se han involucrado de forma activa en este mundo. Futbolistas como el Kun Aguero, que ahora es un streamer habitual y propietario del equipo Krü eSports, el tenista Diego Schwartzman, que posee Stone Movistar, o el ex jugador de baloncesto Fabricio Oberto, dueño de New Indians GG, se han involucrado de forma reciente en este mundo.

Evidentemente, la entrada de este tipo de personalidades en los deportes electrónicos ha hecho que cada vez sea mayor el interés tanto de los patrocinadores como de todos aquellos elementos que, de forma tradicional, estaban situados alrededor del deporte de toda la vida. Así pues, las televisiones y especialmente los canales de streaming de Internet han puesto mucho interés en unas partidas que cada vez recogen mejores audiencias. Así mismo, los patrocinadores han aportado viabilidad económica a proyectos que cada vez son más grandes, e incluso industrias como la de las apuestas online, que siempre había estado relacionado con deportes como el fútbol, el tenis o el baloncesto, ahora se vuelcan en eventos de League Of Legends o CS:GO, dos de los videojuegos con más presencia en sitios como Bet365 o Codere.

Así pues, es cuestión de tiempo que los eSports se conviertan en un entretenimiento puntero en Argentina, donde cada vez hay más espectadores, especialmente entre los más jóvenes. Mientras el consumo de videojuegos siga creciendo, parece evidente que las competiciones de deportes electrónicos también irán al alza en el país, al igual que en el resto de estados hispanohablantes.