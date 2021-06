Mientras los "Gamers" de Sony sigan en la espera de la PS5, permanecerán fieles a la PlayStation 4, lanzada en 2013. Sin embargo, es posible que todavía haya ciertas cosas que desconozcan, como por ejemplo el canje de códigos, la única manera posible de acceder a los juegos digitales y suscripciones. A continuación, te brindamos toda la información que necesitas y veras cuan fácil es.

Los códigos de descargas o tarjetas que utilicemos estarán compuestos por doce cifras, por lo que si existe uno de menor cantidad de caracteres no será válido, excepto que sea un código de descuento, el cual contendrá un total de diez dígitos. Además de canjear nuestra tarjeta o código por un videojuego, también podremos hacerlo para obtener suscripciones a PlayStation Plus y PlayStation Now.

Cómo canjear los códigos en la PS Store

Teniendo el código, lo primero es acceder a PlayStation Store desde el menú principal. Dirigirse al menú de la izquierda y buscar la opción “Canjear código”. Introducimos los caracteres con el teclado que aparece en pantalla. No importa si escribimos en minúsculas ni con espacios. Luego, pulsar el botón R2. En caso de haber añadido fondos, tendremos que decidir si lo envíamos a nuestra cartera de fondos, mientras que si se trata de un videojuego, nos saldrá una pantalla en la que podremos ver una imagen del título en cuestión. Pulsa “Confirmar” y pasará a formar parte de tu biblioteca. Aquí se presentará la opción de descargar el contenido que hemos añadido. Si no queremos hacerlo en ese momento, solamente salimos y lo podremos hacer cuando accedamos a la biblioteca y lo busquemos en el menú “Compras”.

Recordemos que ademas del canje de códigos, ya está disponible para descargar gratuitamente en la Playstation 4 una beta jugable de eFootball PES 2022. En esta primera prueba, solo se podrá jugar con Barcelona, Juventus, Manchester United y Bayern Munich. El test online puede encontrarse con el nombre genérico New Football Game Online Performance Test.

La idea consta de una beta abierta del PES 2022, cuyo objetivo apunta a evaluar el rendimiento de los servidores y los emparejamientos online, no la calidad gráfica o jugabilidad. De paso, es un mimo a los fanáticos de la saga ya que sirve como un pequeño teaser sobre lo que vendrá. En el sitio oficial, Konami dio explicación sobre el nombre y aclaró que "es una demo técnica del PES 2022" que le dará a la compañía algunas evidencias muy importantes antes del gran lanzamiento de la nueva experiencia futbolística.