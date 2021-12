Samsung, una de las compañías líderes en la fabricación de celulares, cada vez envía al mercado nuevas actualizaciones y modelos novedosos, por lo que, muchas veces, ciertos smartphones pueden quedarse totalmente obsoletos con el paso de apenas algunos años. Por lo tanto, 2022 no será una excepción y si de obsolescencia programada hablamos, existe una extensa lista de celulares de esta marca surcoreana que ya no recibirán actualizaciones y no podrán usar WhatsApp.

La empresa Google es quien provee el sistema operativo a los celulares de Samsung. La compañía del buscador más usado del mundo ya advirtió a los usuarios que en enero de 2022 no brindará actualización, ni soporte a quienes tengan Android 2.3.7 o softwares inferiores.

La versión de Android Gingerbread quedará obsoleta.

En el caso de no recibir soporte y seguridad, estos smartphones pueden ser vulnerables a posibles ataques cibernéticos y no estarán preparados para las nuevas formas que tienen los hackers de filtrarse en el sistema operativo. Por otro lado, ya no podrán usar WhatsApp.

.

Por otro lado, los fabricantes de teléfonos celulares deshabilitan, no solo las actualizaciones de software, sino también otras funcionalidades para que las personas compren un smartphone nuevo y, así, poder seguir utilizando la app de mensajería instantánea propiedad de Meta.

En los últimos años, la tecnología 5G hizo que las conexiones san más rápidas, seguras y sin tantas interrupciones, por lo que es conveniente, si es posible, comprar dispositivos más recientes.

Todos los celulares Samsung que quedarán obsoletos en 2022

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Xcover 2

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Ace 2

Los modelos que recibirán la actualización de seguridad de Android 12

Samsung ya lanzó una actualización de seguridad anticipada en el mes de diciembre. En el portal especializado SamMobile, indicaron que ya se actualizaron los modelos más recientes de la familia Galaxy Z, los Z Fold 3 y Z Flip 3.

El parche viene incluido en la última versión beta de One UI 4, basada en Android 12. Además, se estima que los Samsung Galaxy Z Flip 3 y Samsung Galaxy Z Fold 3 reciban la actualización estable a Android 12 el próximo mes de diciembre, junto a los modelos de las series Galaxy S20 y Note20.

.

La actualización a One UI 4 incluye, entre sus novedades, soporte para temas dinámicos basados en los colores del fondo de pantalla, mejoras concretas para móviles plegables y avances en privacidad.

La compañía también también actualizó el parche de seguridad en los siguientes modelos: