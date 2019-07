Tres hombres armados ingresaron este lunes por la noche al patio delantero de una vivienda de Agustín Ferrari, localidad bonaerense de Mariano Acosta, y lanzaron tiros de manera continua durante 15 minutos hacia la puerta de entrada de la casa, donde se encontraba una familia con nenes pequeños.

Según relató la víctima María de los Ángeles Oga, de 24 años, a cronica.com.ar, el hecho ocurrió alrededor de las 21, en un domicilio ubicado en la calle Los Pensamientos, entre Jorge Newbery y Álvarez Jonte.

"Yo estaba cambiando a la bebé en un cuarto de la planta alta y mi marido Emanuel se estaba yendo a trabajar, cuando escuché patadas y golpes en la puerta de abajo. Entonces miré por la ventana grand y ví que uno de los tres hombres me mira y, seguidamente, empiezan a disparar a la entrada de mi casa", contó la madre de cuatro chicos.

"Me vio con la bebé y no me tiró por compasión", manifestó.

Acto seguido, María de los Ángeles se dirigió a un baño, escondió a sus hijos allí para protegerlos y llamó a la Policía. Su concubino, por otro lado, se quedó vigilando la entrada del hogar para evitar que alguno de los atacantes pasara.

El tiroteo fue continuo durante 15 minutos y la Policía tardó otros 20 minutos en llegar al lugar de los hechos. "Mi papá llegó a buscarme mucho tiempo antes que los oficiales, ellos no llegaron a ver nada porque tardaron y tampoco salieron a buscar a los atacantes", reveló la joven.

Emanuel, el padre de familia, aún vive en la casa.

Además, contó que abandonó su hogar por la seguridad de sus hijos y que ahora vive junto a su padre. Mientras, su esposo continúa habitando el domicilio en Agustín Ferrari para evitar cualquier otro inconveniente.

"Cuando yo me estaba yendo a la casa de mi papá con los chicos había una moto en la esquina que nos empezó a seguir y que, cuando vio a un patrullero doblando por la zona, se fue para otro lado. Siento que nos están siguiendo", relató la damnificada.

La familia aún desconoce las razones del ataque efectuado a su propiedad: "No sabemos bien qué pasó, nosotros vivimos ahí hace seis meses y no tenemos problemas con nadie. Creemos que tal vez nos quieren usurpar la vivienda pero no entendemos bien por qué", estableció la mujer.

"Nos queremos ir de ahí por miedo, yo ahora no quiero volver a mi casa pero tampoco queremos dejar todo. No sabemos si planean volver y terminar lo que empezaron", expresó Oga.

Si bien María de los Ángeles radicó una denuncia de lo sucedido en la Comisaría 6° de Mariano Acosta, "la Policía jamás vino a investigar lo sucedido. No se está moviendo nadie por este tema. Sólo vinieron y sacaron fotos del domicilio desde fuera a las 5 de la mañana pero nadie se comunicó con nosotros", aseguró. Por esta misma razón, pidió desesperadamente "que se investigue".