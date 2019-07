Tres delincuentes fueron grabados tratando de robar un auto empujándolo por una calle de Villa Dorrego, localidad de González Catán, partido bonaerense de La Matanza. La víctima encontró el coche destrozado, con manchas de sangre y un elemento cortante a cinco cuadras de su vivienda. "Viven cerca de mi casa, los conozco y los veo caminando tranquilos todos los días. Una vez me quisieron vender un estereo robado", dijo el afectado en diálogo con cronica.com.ar.

Nelson Bernachea, de 46 años, no tiene garage y suele dejar su auto en la vereda de su casa, situada en Santo Tomé al 6400. Tres vecinos del barrio se aprovecharon de esto y decidieron ir a robarle su coche. Al no poder encender la marcha del vehículo, se lo llevaron empujándolo por la calle. La víctima pudo identificar a los acusados gracias a imágenes captadas por cámaras de seguridad. Policías encontraron el Fiat 147 un día después del asalto, abandonado a 500 metros de la vivienda del afectado, destrozado y repleto de manchas de sangre.

"No pudieron encender el cocho porque estaba en desuso, se me rompió cuatro días antes del robo. Por lo tanto, debieron empujarlo un par de cuadras. Es un auto viejito, creo que en un momento arrancó pero, se cansaron de las fallas y lo terminaron abandonando. Me robaron los documentos, lo rompieron, le sacaron los cables", manifestó la víctima.

El asalto ocurrió mientras la víctima dormía en su casa y aseguró que no escuchó ningún ruido. Agregó que su perro tampoco se comportó extraño durante la noche. "Estaba muy cansado, trabajé todo el día. Descubrí que me habían robado el auto al otro día cuando abrí la puerta de mi hogar y no lo encontré", detalló. De inmediato, Nelson llamó a la policía y los efectivos hallaron el coche abandonado en las calles Cattaneo y Chazan.

A simple vista, notaron que había manchas de sangre en la puerta, en el capó y en el asiento de acompañante. Los agentes secuestraron el auto para realizar las pericias correspondientes y, al otro día, se lo devolvieron al afectado. Tras obtener nuevamente su coche, el hombre revisó el rodado y encontró un arma blanca, "con forma similar a una llave maestra, seguro la usaban para abrir coches", según detalló.

La víctima encontró un arma blanca en el auto.

Vecinos le facilitaron imágenes de cámaras de seguridad y, al ver los videos, el afectado reconoció a los ladrones. El archivo muestra cómo tres sujetos logran abrir la puerta y el capó del coche blanco y, luego, lo empujan durante varias cuadras para robarlo.

"Son chorros del barrio, a dos de ellos los conozco. Uno no sé si llega a los 18 años y el otro tiene unos 24. Viven a dos cuadras de mi casa. Los veo caminando todos los días. Una vez, me quisieron un vender un estereo. No quise saber nada, sabía que era robado", dijo la víctima.

Envuelto en bronca, agregó: "La policía, supuestamente, hizo las pericias en mi auto pero no entiendo cómo no encontraron el arma blanca. Dicen que el caso está en investigación y no recibí ninguna respuesta. Aunque todo quedó grabado y les di los nombres de los acusados, esto va a quedar en la nada. Los vecinos estamos desamparados. Queremos justicia y seguridad". La denuncia fue realizada en la Comisaría N° 19 de Villa Dorrego.