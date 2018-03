El hecho ocurre en el barrio Los Pinos.

Una mujer denunció en diálogo con Crónica que su ex novio la golpeó en reiteradas ocasiones frente a sus hijos en La Matanza. Agregó que la nueva pareja del acusado también sería víctima del acusado.

La denunciante de 31 años, quien vive en el barrio Los Pinos, relató que sufre un calvario desde que se separó de su ex pareja. "Me dejó y cuando intentó volver, yo no quise. En ese momento comenzaron las agresiones. Tiene una restricción perimetral pero no la respeta. Me pegó frente a nuestros hijos", contó.

En cuanto a la nueva pareja del agresor, la afectada manifestó que también cree que es víctima del acusado ya que el joven le dijo: "Ya le pegué, la trompié. Estaba cansado porque me bajaba la música y atiné a acuchillarla".

La mujer relató en diálogo con Crónica que el hombre se acercó a su casa situada en la calle Colonia al 400, intentó volver con ella y, ante la negativa, la empujó contra la cama, la golpeó, tiró sillas sobre ella y la apuntó con un cuchillo en su rostro. Desde entonces, los ataques no cesaron.

"Me cortó los brazos con un cuchillo, estuvo a punto de ahorcarme, me quiso tirar por la escalera, me dijo que me iba a matar. Todas las agresiones fueron frente a mis hijos de 2, 6 y 9 años", dijo al recordar los episodios.

La cortó con un cuchillo.

La hermana de la afectada aseguró que el agresor, de 25 años, ya tiene 10 denuncias y una orden perimetral, la cual sigue violando. "La amenaza, la golpea, la ataca y la Justicia no hace nada", dijo.

La Línea telefónica Nacional 144 está destinada a brindar información, orientación, asesoramiento y contención para las mujeres en situación de violencia de todo el país, los 365 días del año, las 24 horas, de manera gratuita.