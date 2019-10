Indignación por poste caído



Quiero denunciar que el día 11/10 a las 8 am se cayó un poste de luz en la puerta de mi casa, ubicada en calle Luján y Del Tejar, Isidro Casanova y todavía no fue retirado. Junto con los vecinos presentamos los correspondientes reclamos por las redes sociales y telefónicamente, pero solo se acercaron para poner una cinta de peligro. Este inconveniente nos complica la vida porque obstruye el ingreso y egreso del domicilio. Somos personas mayores y enfermos de diabetes, por lo tanto no podemos lidiar con esta situación. Necesitamos que resuelvan el problema lo antes posible, teniendo en cuenta que también es muy peligroso y pone en riesgo nuestra salud.

ROBERTO LUIS VÉLEZ



Se robaron una perra como si nada



Quiero denunciar que el conductor de una camioneta marca Ford Eco Sport se llevó a la perrita de una amiga en las inmediaciones de Villa Lugano, a la altura del supermercado Jumbo. Sus hijas no paran de llorar. Al parecer las cámaras de seguridad no andan y todo lo que sabemos es por lo que nos pudo contar una chica que trabaja en una playa de estacionamiento cercana al lugar donde ocurrió el hecho (Cruz y Escalada). El animal es cachorro, se escapó de traviesa, porque dejaron la puerta abierta de la planta baja del domicilio donde reside la familia. Responde al nombre de Kara, es de color marrón y tiene el pecho blanco. Es de raza Pitbull y una de las sospechas es que la han robado por ello. Agradecemos todo tipo de difusión. Ella no está sola, todos acá la estamos buscando.

PAULA KARINA RODRÍGUEZ



Con cada lluvia, la misma historia



Vivo en Tandil y General Paz, Monte Grande, y la cuadra de mi casa se vuelve intransitable cada vez que llueve, producto del barro que se genera. Hace diez años que pedimos asfalto, incluso en el trayecto de estos años hasta salió un infartado en una moto porque no entran remises ni ambulancias. En mi barrio también hay enfermos del corazón y chicos asmáticos, por lo que, ante cualquier emergencia, se nos complica resolver de inmediato. Nosotros pagamos todos los impuestos, cumplimos con nuestros derechos de ciudadanos, pero mientras tanto seguimos a la espera sin obtener respuesta. Esperamos que todo mejore.

GLORIA MABEL ANTICH



Perrito muerto por descarga eléctrica



El palo de mercurio que se ve en imagen tiene electricidad, hace poco se acercó un perrito y terminó muerto luego de recibir una descarga. Nos hemos cansado de llamar a la empresa que está a cargo pero nadie nos dio una solución. A mi casa vinieron a visitarme mis siete nietos y no quiero que salgan ni a la puerta. Luego de llamar a todas las autoridades, vino la policía y nos recomendó poner un vallado. Mi marido colocó tanzas, maderas, pero está todo precario y puede ocurrir una tragedia en cualquier momento, más con la lluvia que ha caído. Esto sucede en González Catán, más precisamente en Balboa 5629, esquina Pasaje Ariel. Pedimos que se acerquen para que no pase a mayores.

MARÍA ELENA ORELLANA



Sin luz y con mucha bronca



Soy de Quilmes y vivo en la calle Catamarca al 4002. Desde hace varios días que los vecinos estamos sin luz y que las cuadras del barrio La Cañada se inundan. Sinceramente, no se puede vivir en estas condiciones. Además, queremos que arreglen el puente Arroyo de Las Piedras, ya que se ha convertido en un lugar completamente inseguro y demasiado peligroso para los más chicos, quienes van a la escuela aledaña a ese lugar. Sus condiciones son deplorables, todo se rebalsa, el agua se mete por debajo de las casas. Estamos cansados de pasar por estas circunstancias, que nunca se solucionan, que suelen ser un reclamo constante. Sin embargo, las autoridades hacen oídos sordos. Nos estamos quedando sin vivienda, no tenemos ni batería en el teléfono para avisar a nuestros familiares. Pedimos, por favor, que alguien haga algo por nosotros, por los vecinos que nos ganamos el mango y que tenemos que padecer esto. Solo esperamos que haya una respuesta pronto. Entiendo que muchos barrios de muchas localidades están inundados, pero no somos la excepción. También lo sufrimos.

SOLEDAD LÓPEZ



Un luchador que no baja los brazos



Querido diario Crónica, el 30 de septiembre pasado realicé una huelga de hambre junto a otros seis compañeros, en la sede de ANSES de Avenida Córdoba. El motivo fue para que nos reciba personalmente alguna autoridad de la entidad. Buscamos que les paguen a todos los jubilados con sentencia firme. No es la primera vez que realizo algo de estas características. Hace un tiempo también fui a esa misma sucursal y me encadené. Al lugar llevé dos carteles colgados en mi cuerpo en los cuales detallé lo que sucede en estos tiempos: “Basta de entregar el país. Anglófilos, cipayos traidores: paguen los juicios a los jubilados antes de morirnos; son igual que el cínico” (por Carlos Saúl Menem) Y una frase de Edmundo Burke: “Para que el mal triunfe solo se necesita que los hombres buenos no hagan nada”.

EDMUNDO MAYORGA



Maltrato animal en un basural



Quiero denunciar que recientemente hubo un caso de maltrato animal (29 animales encerrados) en un basural que se formó en el fondo de una casa ubicada en Industria 3065, en Villa Ballester. Las mascotas estuvieron un montón de tiempo sin comida y muertos de hambre, por lo que muchas han quedado en muy mal estado. Finalmente, todas pudieron ser rescatadas luego de la colaboración de varias personas, pero ahora necesitan ser adoptadas o mantenidas. Quien quiera ayudar con alimento balanceado o antiparasitarios internos y externos, pueden concurrir a Industria 3071 de lunes a viernes de 18.30 y a 21.

BYANCA SANTA CRUZ