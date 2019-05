Piden que pongan manos a la obra



Somos vecinos de la localidad de Villa Luzuriaga y hace unos meses se inició una obra para poner desagüe en Camino de Cintura, “Monseñor Bufano”, pero los obreros se fueron y dejaron todo así nomás. Esto causa que se acumule mucho tránsito y que todas las calles estén cortadas, también que la gente tenga que caminar un montón de cuadras y cruzar el barro para ir a la parada del colectivo. Además, genera que dentro de nuestra localidad aumente la delincuencia. Necesitamos que se terminen estas obras porque así no se puede más. En las últimas semanas hubo muchos robos y entraderas a casas. Esperamos que todo se solucione rápidamente.



Juan Pablo Nitrini Monteiro - DNI 42.426.645

Las obras inconclusas generan problemas entre los vecinos.



¡Arreglen los pozos gigantes!



Quiero denunciar que sobre la calle Vinara, a dos cuadras de la estación de Merlo, hay unos pozos terribles. Los vecinos tienen que andar poniendo cascotes para tapar los cráteres que se forman justo en esta cuadra, porque cuando llueve no se puede transitar. Muchas veces, parece que vivimos frente a una laguna. Por acá, los colectivos pasan fuerte y no les importa nada, por lo que el deterioro del asfalto, que, como dije, ya lo han construido en cuadras anteriores, es cada vez más preocupante. ¡La única cuadra que falta asfaltar es esta! Por eso les pido a los responsables que nos solucionen este problema. Somos varias las familias afectadas y, sinceramente, la improvisación de poner piedras para “tapar” los baches es cada vez más constante. Muchas veces, no sirve de nada porque los autos se rompen igual. Y las personas que tienen que transitar todos los días por acá para ir al trabajo afectan sus vehículos. Hemos levantado firmas y no recibimos respuesta. Esperamos una solución.



Luis Alberto D'Agostino - DNI 22.326.489



Horrible maltrato animal



Necesito denunciar ante los medios de comunicación un caso de maltrato animal por acumulación de animales, es una casa en estado deplorable donde vive un masculino con problemas psiquiátricos. Al punto que duerme afuera en su auto abandonado por la inmundicia de la casa. Somos varios los vecinos que intentamos denunciar en zoonosis y comisarías, fiscalias y no nos dan solución. Queremos sacar a esos perritos de allí, por favor. Esto sucede en la calle Lartigau 2577 esquina Monseñor Marcos villa, San justo. El maltrato y la crueldad hacia los animales es considerado un delito penal que está tipificado por la ley 14.346, que integra el Código Penal Argentino, no es una contravención o un delito “menor”.



Cynthia Gómez - DNI 33.010.202