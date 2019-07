ITATÍ ESQUIVEL - DNI 16.137.699

Casi un mes de reclamos y nada

A través de esta solicitada quisiera pedirle a las autoridades correspondientes que solucionen una pérdida de agua que los vecinos de la calle Perdriel, entre Finochietto y Uspallata, padecemos hace casi un mes.

Este problema se generó luego de una obra que nunca finalizó. En aquel entonces vinieron los obreros, rompieron todo, cerraron con una tarima y le pusieron las cintas de peligro que se puede observar en imagen, pero nunca más volvieron.

Así que después de esperar durante varias semanas, nos presentamos en el lugar indicado, realizamos el reclamo y sin embargo los operarios nunca regresaron a reparar este inconveniente que ya es un dolor de cabeza para todos los vecinos.

ÉLIDA MARIANA CABRERA - DNI 40.413.010

300 familias, bajo el agua

Nosotros vivimos en Virrey del Pino, a la altura del kilómetro 35, en el barrio Los Álamos y la lluvia de estos días nos ha complicado demasiado. Somos casi 300 las familias que sufrimos cada vez que hay tormenta.

Necesitamos que esto llegue a los responsables, a quienes deben hacerse cargo. Porque la realidad es que caen dos gotas y el barrio se inunda, los caminos se deterioran, se dificulta el acceso a las propias casas. Por eso mismo se ha pedido que se abran canaletas para drenar el agua pero jamás lo hicieron.

Acá la gente sufre mucho con las inundaciones. La vez pasada pasaron una máquina pero no pasó nada. Si se puede hacer algo, lo agradecemos. También queremos que pongan más alumbrado, esto a oscuras es una boca de lobo. Hasta ahora no veo un resultado de lo que se está haciendo en el barrio, por eso espero que con esta publicación todo cambie de una vez por todas.

EDMUNDO MAYORGA DNI 6.751.322

Para pensar un poco en domingo

En reiteradas publicaciones que hice en el diario Crónica siempre dije que los partidos políticos sin una filosofía no existen, pero hoy no tengo ganas de pensar con profundidad. Así que decidí que de ahora en más me voy a “relajar” y recordar al gran Chico Navarro, uno de los grandes músicos del siglo pasado, quien cantaba una reconocida canción que puede aplicarse perfectamente a la situación por la que transitan algunos políticos argentinos.

La misma se llama “El camaleón” y su estribillo reza: “El camaleón, mamá, el camaleón cambia de colores según la ocasión” (cuando por la playa lo persigue un grillo y para que no lo vea se vuelve amarillo). Amarillo, sí. Como en la realidad, donde hay una gran similitud. Bien, al que le quepa el sayo que se lo ponga. mayorgapensamientolibre@ gmail.com.

LAUTARO MIÑO DNI 38.851.513

Busca evitar una tragedia

Quiero denunciar irregularidades muy graves en mi lugar de trabajo. Laburo en un ámbito sin higiene, con caños de gas voladores, sin la limpieza “mínima”. Y por quejarnos de eso quieren tomar represalias contra mí y mis compañeros, despidiéndonos.

Es urgente. Se están por quedar familias sin trabajo. Necesitamos una ayuda. Hay mujeres trabajando sin la posibilidad de ir al baño tranquilas sin tener que toparse con toda la mugre. Hay conexiones de gas precarias, lo mismo que con la electricidad, cables por todos lados. Varios testigos pueden confirmar eso. Sólo queremos trabajar como corresponde y no en condiciones precarias sabiendo que en cualquier momento hay un fuga de gas y puede explotar una manzana. La dirección es Costa Rica 531, Barrio La Perlita, Moreno.

ADELMA RODRÍGUEZ - DNI 16447419

Bronca por colocación de antena

Soy vecina del barrio Ricardo Gutiérrez, de Don Torcuato, partido de Tigre y quiero expresar mi malestar porque en el boulevard de la calle Fader pusieron una antena de una reconocida empresa de telefonía, lo que generó una gran preocupación entre los vecinos, ya que resulta un peligro para los niños que juegan por allí.

Tal como se puede observar en la imagen, la misma está al descubierto y se encuentra tapada por algunas chapas. La contaminación electromagnética también es un gran problema que tiene a todos en alerta.

Hemos presentado los reclamos correspondientes pero no fuimos escuchados. Solamente queremos que la retiren por el bien de toda la población.

VIVIANA CASTRO - DNI 13.856.405

Hartos de los cortes de luz

Todos los meses tenemos problemas con los cortes de luz. Vivimos en un edificio de dos plantas y aquí hay gente de edad avanzada que no puede subir y bajar los escalones a oscuras, bebés que necesitan consumir los productos lácteos todos los días, gente que se ha caído por la escalera producto de los apagones. Sinceramente, no se puede vivir así, por eso queremos que se encuentre una solución.

Durante la semana pasada, por ejemplo, la electricidad venía unas horas y al rato se volvía a cortar. Esto ha producido cortocircuitos en los electrodomésticos, que se pudran los alimentos, que no podamos cocinar. Y lo más importante, que no podamos enchufar la estufa para calefaccionar el ambiente. Somos 40 adultos y 15 ñinos los que nos vemos afectados. Esto ocurre en Colón 430, entre Magnasco y España, Avellaneda.

PRISCILA PANIAGUA - DNI 44.545.275

Estudiar así es muy difícil

Soy alumna del Normal de Quilmes E.E.S N°20 y hace años que no tenemos calderas ni estufas en el establecimiento educativo, también recibimos únicamente 100 viandas para 1.400 alumnos. La situación es verdaderamente compleja para los estudiantes que asisten a la mañana, ya que deben afrontar el frío.

Hemos convocado a un frazadazo en reclamo de lo que está pasando porque el director del colegio no está tomando las medidas necesarias para denunciar esto al Servicio Alimentario Escolar y al Concejo Escolar. Todos los inviernos sucede lo mismo. Necesitamos que los directivos trabajen por y para nosotros, porque es un derecho concurrir al colegio en buenas condiciones y, verdaderamente, actualmente estamos lejos de eso.