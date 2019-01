Pésimo estado de las calles

Soy del Barrio Ameghino de la localidad bonaerense de Luján. Por tercera vez en menos de un año deja de entrar el colectivo de línea a nuestro barrio por el estado de las calles. En esa que se ve en la foto las autoridades municipales removieron el suelo para poner el asfalto pero nunca lo pavimentaron. Estamos cansados de promesas que al final no se cumplen. Desde el año 2017 que este lugar parece una laguna. Y ahora con lo del dengue y el hantavirus todos los vecinos estamos preocupados ya que cuando llueve se acumula mucha agua. Hicimos una gran cantidad de reclamos pero nadie nos escucha. Sólo buscamos una solución.

Daniel Cooprer - DNI 26.060.400

Bronca por parapente

Quiero denunciar que en las playas de San Clemente anda sobrevolando un aparato motorizado (parapente) que no está permitido. En caso de un accidente puede causar la muerte de cualquier persona que vacaciona tranquilamente con su familia en la playa.

Esta no es la primera vez que observo que circula por la zona. La semana pasada vi otro aparato de este tipo varias veces y el mismo se trasladaba a una muy baja altura. Hasta el guardavidas lo reportó.

Sinceramente es algo muy peligroso, en caso de que falle el motor y caiga encima de alguien ya que la playa estaba repletapuede desatarse una verdadera y triste tragedia. Pedimos a las autoridades que estén más al tanto, por favor.

Arturo Haritun - DNI 18.801.922

Un ruido insoportable

Somos de Fiorito y tenemos problemas con un vecino que tiene una antena de radio cuyos motores hacen mucho ruido, las paredes tienen electricidad, el piso también y acumula basura en el fondo de su casa.

Queremos que esto se sepa porque tengo un hijo de 7 años que tiene asma y alergia, está medicado y no puede vivir así.

La antena es muy alta, cuando llueve caen los rayos, lo que genera fuertes explosiones. Aquí los vecinos estamos de acuerdo para que esto salga a la luz porque el dueño no vive acá y somos nosotros quienes tenemos que renegar cotidianamente con estos problemas. Además de la antena y del basural, que es un asco y se encuentra dentro de un terreno totalmente descuidado, tengo dos pozos de baño en mi patio que son de su casa porque como él alquila varias piezas, los pozos de las viviendas rebalsan para mi casa. Queremos una respuesta.

Valeria Beatriz Cuevas - DNI 31.977.478

Pide que le paguen y sus herramientas

Trabajé en una casa particular como contratista construyendo un ambiente, obra que tuve que dejar a un 70% de ser finalizada porque los clientes no aceptaron hacerme los pagos semanales, tal como habíamos acordado antes de empezar. Quiero denunciar que ellos (Hugo López y Eva María Polleti), quienes me contrataron, sólo me pagaron un 20% de mi trabajo y se quedaron con mis herramientas. Es decir, no me las quieren devolver.

Las mismas son fundamentales para mi trabajo, además de ser muy caras y de calidad, por lo que mi única intención es recuperarlas. Actualmente estoy perdiendo mucho dinero ya que el hecho de no tenerlas me imposibilita seguir trabajando. La dirección donde ocurrió esto es avenida Brasil 2739, Parque Patricios. Hicimos la denuncia pero todavía no obtuvimos respuestas por parte de la policía. Espero que quienes me hicieron esto recapaciten. Porque soy un laburante, como todos y quiero trabajar. Agradezco a Crónica por la difusión de este artículo. Sería importante que luego de esto ellos se comunicaran conmigo para devolverlas.

Franco Yapura - DNI 30.765.631

Hasta el caballo le robaron

El día 30 de diciembre me robaron mi caballo y ya no puedo más. El hecho ocurrió a las 5 de la madrugada mientras llovía por la zona de Glew, más precisamente en Cambaceres 484, entre Almafuerte y Luro, partido de Almirante Brown. El animal se llama Chingo, tiene unos 20 años y según testigos quienes se lo llevaron son de Guernica (son dos y uno es menor). Hice la denuncia en la Policía Rural de San Vicente pero no me han dado respuesta. Espero que luego de esto me presten más atención. Tengo una oveja que desde que Chingo no está no comió porque tiene mucha tristeza, no quiero que se muera y quiero que me regresen a mi caballo. Muchas gracias, les voy a estar eternamente agradecida a Crónica por difundir.

Patricia Julia Muñoz - DNI 23.787.826

Un pozo de película

Cuando este ciudadano protesta y critica, lo hace con fundamentos, sin mentiras ni influencias mercenarias. El lunes 14 a las 11.30, mientras esperaba al electricista en José Pío Mujica y Del Bañado, Capital Federal, fui testigo de cómo una moto se tropezó con un terrible pozo que existe sobre esa calle. El rodado volcó y su conductor quedó tendido en el piso y a los gritos por el dolor. Al lugar acudió rápidamente la policía pero la ambulancia tardó un poco. Quienes presenciamos el hecho socorrimos al joven accidentado. Por eso, a través de este comunicado, quiero pedir que tapen ese pozo, porque allí puede suceder una tragedia lamentable.

Edmundo Mayorga

Denunciados por acumular mugre

Al lado de mi domicilio hay un terreno que está lleno de mugre y yo tengo hijos chiquitos. Ya no sé qué más hacer. Por lo que me he enterado es privado y el dueño vive a unos pocos metros de mi domicilio pero se lava las manos. Hasta ellos mismos se acercan para tirar basura. Esto no le importa a nadie y los vecinos somos nosotros, que lo tenemos al lado. El lugar exacto es Gregorio de Laferrere, barrio la Loma, calle Juan Cruz Varela 4723 entre Colegiales y Da Vinci. Esperamos que alguien nos dé una respuesta luego de esta publicación. Muchas gracias.

Débora Belén Gómez - DNI 39.628.744