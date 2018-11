Un grupo de alumnos de 6° año y docentes de la Escuela Primaria n° 80 de la localidad bonaerense de Claypole se dirigieron al complejo "Colegio Maria Reina" para celebrar el final de curso. Pero en horas de la madrugada, un grupo de delincuentes irrumpió en el lugar para robar sus pertenencias.



Los menores y sus profesores de bajos recursos disfrutaron de uno de los dos días que pasarían en esa quinta ubicada en la localidad bonaerense de Glew y pese a que se había contratado seguridad privada, nadie se hizo presente.



La mamá de un alumno, Gabriela, contó que los delincuentes tenían armas y caretas para no ser identificados. A las 3 de la madrugada ingresaron por la parte trasera del complejo, agredieron a los docentes y tiraron a los alumnos de sus letrinas.



Luego, robaron todas las pertenencias que pudieron. Entre ellas, teléfonos celulares, indumentaria, calzados y equipo portátil de música. Además, había televisores y equipos de música propios del establecimiento pero estos no fueron robados por los delincuentes.



Una nena logró que no le roben el celular y dio aviso a su familia que llamó a la policía con urgencia pero nunca llegaron al lugar, informó Gabriela.

Los delincuentes ingresaron sin esfuerzo por la falta de seguridad.



"Nunca había ocurrido algo así", fue todo lo que escucharon desde las autoridades del complejo. Los directivos de la escuela les brindaron contención a los menores mientras esperaban que el micro contratado los vaya a buscar al predio.



Una vez de regreso, los alumnos se reencontraron con sus familiares que se reunieron con autoridades para dar con los responsables.



