La denuncia fue realizada en la Comisaría Nº 1 de San Miguel. (Captura)

Una mujer de 45 años fue a visitar a un médico que atiende en José C. Paz para poder operar su cervical y terminó siendo abusada sexualmente por el hombre. La afectada tiene miedo de volver a confiar en profesionales y convive con sus dolores.

Marisol, de 45 años, fue a visitar a un médico de la misma edad, recomendado por una amiga, para poder operar su cervical y terminó siendo abusada sexualmente por el profesional, según denunció en diálogo con Crónica. "Solo tenía que darme una medicación y terminó manoseando mi zona vaginal", manifestó.

"Me dijeron que el médico, Gabriel Dayan, era muy bueno y cuando hablé con él, me dijo que me haría la operación en media hora. Me hizo sentir tan segura y tranquila que lo elegí para seguir adelante el proceso", relató la víctima.

Sin embargo, la tercera vez que lo visitó, el encuentro se tornó extraño: "La tercera vez que me citó, me puso a última hora de su día laboral. Cuando llegue al consultorio, le dijo a su secretaria y a su cirujano que ya podían irse. Luego, nos quedamos solos".

"Solo tenía que darme una medicación pero me dijo que tenía que revisarme. Era mi médico, yo acepté. En ese momento, me tocó la columna y luego me pidió que me baje un poco el pantalón. Eso ya comenzó a parecerme extraño", dijo.

Continuó: "Me metió la mano por abajo del pantalón y me tocó la ingle. Luego, llegó a tocarme la vagina y me preguntó: '¿Te molesta, te duele o te gusta?". La mujer quedó helada ante la pregunta y su médico cuestionó insistente: "¿Por qué no te bajas el pantalón, te acostas en la camilla y te hago masajes?".

Ante el segundo interrogante, la víctima se mostró confundida y temerosa. "Nunca me había pasado. Le dije que no entendía lo que estaba haciendo y se hizo el tonto. Tengo personalidad fuerte pero quedé helada. Solo me quería ir. Preferí callarme y salir de ahí".

En cuanto a su operación, la mujer manifestó que ya no tiene ganas de visitar a ningún otro médico y contó que ya tenía miedo de someterse a una intervención porque ya había sufrido mala praxis en una cesárea en otro establecimiento.

Al concluir, manifestó: "Todavía no pude operarme. Vivo con dolores. No me da ganas de ir a ningún médico más". La denuncia fue realizada en la Comisaría Nº 1 de San Miguel.