El acusado ya tenía denuncias por violencia.

Una joven de Colegiales denunció a su novio por violencia de género y abuso sexual. Además, le brindó a Crónica un audio que muestra al joven completamente fuera de control atacándola por teléfono. También contó detalles escalofriantes de la enfermiza relación.

Stephanie Calo, de 24 años, quien tiene un botón antipánico y cuenta con una restricción perimetral, se animó a denunciar públicamente el calvario que vivió durante seis meses con su ex, de 22 años, que también fue denunciado por sus anteriores parejas.

La chica brindó el audio en el que se escucha a su ex pareja fuera de sí gritando desaforadamente. Según contó a Crónica, él solía hablarle así y ya no recuerda por qué se enojó. "Se enojaba por cualquier cosa, porque tardé en contestarle un mensaje, por cómo me vestía, por todo", dijo.

Detalló que en una ocasión el acusado llegó a tirarle el auto a la vereda para que ella no se vaya luego de una discusión. También confesó que el agresor le pegó una trompada a uno de sus amigos porque los encontró merendando en un bar, luego de buscarlos por todos los restaurantes del barrio.

Ante las reacciones violentas del chico, la joven se comunicó con las anteriores parejas del muchacho. Una de ellas la consoló y denunció que el agresor le golpeó la cabeza con una notebook, que le destrozaba los labios cuando la besaba y la mordía, además de reconocer que le dejó un moretón enorme en el brazo y que le provocó el desvió del tabique de un cabezazo.

La chica se comunicó con la madre del acusado, a lo que la mujer respondió que ella sabe de todos sus ataques violentos y agregó que por eso lo echó de su casa. Prometió también hacer todo lo posible para internarlo. "No ganás nada con un escrache, no lo ayudás, sólo lo enterrás. Si se va del país no lo voy a poder ayudar", dijo. Además, la madre del acusado agregó que ella si quería podía inventar algo sobre la víctima y escracharla aunque fuera mentira. Más audios El acusado solía referirse a la víctima de forma excesivamente agresiva y la joven confió los archivos a Crónica.

Denuncia por abuso sexual

El agresor manejó alcoholizado y chocó a fines de diciembre. Como consecuencia del siniestro, la joven resultó herida y fue operada de la mano. Su ex pareja fue a verla al hospital luego de ser asistida y la abusó cuando ella estaba saliendo de la anestesia.

La joven recibió al agresor cuando salió de la operación y le dijo que estaba cansada y que no quería tener relaciones. Sin embargo, él se siguió aprovechando mientras estaba con calmantes.

"Yo conté lo que pasó a la policía. Allí me dijeron que fue abuso sexual", dijo a Crónica. Realizó la denuncia en la Oficina de Violencia Domestica situada en Lavalle 1250.

Chats enfermizos

La víctima también mostró los reiterados mensajes que el agresor le enviaba. En los mismos, la insultaba y demostraba sus celos enfermizos.

Al bloquearlo, el joven siguió insistiendo por mensajes de texto:

La Línea telefónica Nacional 144 está destinada a brindar información, orientación, asesoramiento y contención para las mujeres en situación de violencia de todo el país, los 365 días del año, las 24 horas, de manera gratuita.