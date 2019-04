Policía Federal y de la Ciudad encontraron a una persona con discapacidad muerta en su departamento después de más de dos semanas de no tener noticias de él. Según denuncian los vecinos a Crónica, sus parientes no lo asistieron y el administrador del edificio se rehusaba a llamar a la policía pese a sentir un olor nauseabundo.



El macabro hallazgo tuvo lugar en el departamento del primer piso del inmueble ubicado en la calle Jaramillo 3451 y Roberto, uno de los vecinos denunciantes, comentó que "hace 15 días que no lo veíamos y su vecina dijo haber escuchado un ruido/golpe. Y no tuvimos más noticias de él. Llamaron al consorcio y respondieron que había que esperar".



Pasaron los días y la preocupación de los inquilinos fue aumentando mientras que el olor a descomposición se propagaba en todo el edificio. Una vecina decidió ponerle fin a esa situación y hacer la denuncia policial para que entraran a la casa del hombre y de esa manera corroborar su muerte.



"Sus parientes no lo asistieron y el administrador del edificio se rehusaba a llamar a la policía, una vecina hizo la denuncia y vinieron de la fuerza. El cadáver estaba en descomposición avanzada", indicó Roberto. Y agregó: "Estamos todos muy angustiados. El encargado se negaba a actuar porque decía que tenía que esperar 15 días para ver si se había ido de viaje".

Inquilinos del edificio, preocupados por la situación.



Al edificio acudió personal del SAME, según informó el allegado, el hombre en su juventud habría sufrido un ACV que le dejó secuelas motrices, presentaba la mitad de la cara inmobilizada y problemas de habla. Aparentemente la familia no lo visitaba por un problema de sucesión y hacía poco, en ese mismo departamento, había muerto la mamá del hombre en cuestión.



"Hace unas semanas estuve en el departamento del hombre. Me pidió que arregle su televisor, estoy en planta baja y él estaba en el primer piso. El olor llegaba hasta abajo hoy. Y el administrador insistía que había que esperar", remarcó el vecino.



El denunciante insistió en que "se trata de un abandono de persona por parte de la familia y el consorcio", y que "si una vecina no se movilizaba en decirnos esto, hubiera durado seguramente más tiempo".