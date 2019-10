@melinardguez

Un delincuente armado ingresó a robar a un kiosco "inteligente" de Hurlingham y, a los pocos segundos que sacó su revólver e intentó atacar a una empleada, la seguridad del local se activó y espantó al ladrón, quien terminó escapando a las corridas del lugar. El dueño del negocio se indignó por la inseguridad pero celebró la eficiencia del sistema que logró frustar el asalto sin aplicar ningún tipo de violencia. Cámaras captaron la secuencia completa.

El tremendo suceso ocurrió este martes por la tarde en un kiosco situado en la avenida General Roca al 1200, entre las calles Crucero General Belgrano e Isabel la Católica, cuando un ladrón entró a un local con fines delictivos y terminó huyendo del negocio totalmente confundido, asustado, sin concretar el robo ni herir a ningún empleado gracias al sistema de seguridad del negocio.

El malviviente pensó que se trataba de un negocio tradicional, entró armado al local, abrió la ventanilla donde se suponía que estaba la empleada y se llevó una gran sorpresa: detrás del "mostrador" había una cavidad cerrada y, durante el tiempo que perdió fingiendo ser un cliente, los trabajadores que estaban en otro lugar físico advirtieron su actitud sospechosa y activaron el cierre del portón del negocio. Al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, el delincuente debió salir corriendo horrorizado y se salvó de milagro de no quedar atrapado dentro del local.

La explicación

Sergio Daniel Iribarren, el dueño del negocio, relató: "El delincuente se hizo pasar por un cliente, utilizó la pantalla táctil del local y solicitó la opción de pagar facturas. De inmediato, la cara de una empleada apareció en esa pantalla y la chica le comunicó al ladrón que estábamos sin servicio en ese momento. El hombre pensó que esa trabajadora estaba dentro de ese negocio y empezó a buscarla por todos lados. Lo que no sabía es que nos manejamos vía streaming y que la empleada estaba a unas 10 cuadras del lugar".

Se manejan vía streaming.

Continuó: "El ladrón, luego de observar hacia todas las direcciones del negocio, notó la presencia de un buzón. Él creyó que si lo abría se iba a encontrar con la chica o con el cajero que sí trabaja allí. Por lo tanto, se animó a correr la ventanilla e introdujo su arma. Sin embargo, ésto también estaba pensado y tampoco resultó exitoso".

"Éste buzón es común en varios negocios. El cliente puede abrir la ventanilla para colocar el dinero y, una vez depositado, el empleado opta por desbloquear la puerta de seguridad para tomar el efectivo y dejar el producto seleccionado previamente a través de la pantalla táctil", aclaró.

Mientras que trascurría el suceso, nuestros empleados notaron la actitud sospechosa del delincuente a través de las cámaras de seguridad y activaron el cierre automático del portón del negocio. Por lo tanto, el ladrón, sin llegar a entender lo que había pasado, corrió para escapar y no quedar atrapado en el local.