Vecinos de José C. Paz denunciaron que una mujer embarazada de unos 50 años, que vive en la calle, captura gatos y perros de la zona, los quema vivos y se come los cuerpitos carbonizados de los animales en plena vía pública. En un principio, testigos creyeron que se trataba de una cuestión de supervivencia y se acercaron a ayudarla. Sin embargo, la señora rechazó la colaboración y continúa con su aberrante práctica. Proteccionistas reclaman que se tomen cartas en el asunto.

La mujer apareció en la zona hace una semana atrás y se instaló en una plaza situada en las calles Pueyrredón y Santiago del Estero, de la localidad bonaerense de José C. Paz. Desde su llegada, la señora realiza a diario una fogata. A los vecinos no les llamó la atención porque pensaron que era una estrategia para protegerse del frío. Sin embargo, los más observadores notaron que la indigente estaba consumiendo extraños alimentos.

"Me acerqué a la señora para ayudarla, vi que estaba haciendo fuego pero nunca imaginé que estaba cocinando un perro. Mientras tanto, se comía a un gato. La escena fue espantosa. Le ofrecí mi ayuda y se negó. Es una persona grande y está embarazada. Esta señora no está en sus cabales, no quiere recibir colaboraciones y sigue comiendo animales domésticos", denunció una vecina.