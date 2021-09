"El día anterior al que Juanjo fue apuñalado había cocinado un pollo al disco porque esa noche invitó a cenar a su casa a un amigo de ellos, y a tres amigos de la nena de 13 años que tiene ella de su anterior relación. Fue un día normal, nosotros no entendemos cómo pudo pasar algo así", dijo Débora Ledesma, hermana de Juanjo, el joven de 27 años que murió tras ser apuñalado por su pareja embarazada de seis meses.

En diálogo exclusivo con cronica.com.ar, la joven que era mayor que Juanjo, y trabaja como enfermera, relató que el hecho ocurrió el 10 de julio pasado alrededor de las siete de la mañana, en la casa donde la pareja vivía en el municipio de Ezeiza, en el mismo predio donde su papá y ella también vivían.

"Lo que relató mi papá es que escuchó un portazo de la casa de ellos y salió a ver que pasaba. Cuando sale, la ve a ella con un cuchillo tramontina en la mano. Y mi hermano estaba en el umbral de la puerta de su casa. Mi papá le pregunta que pasaba, y él le dice ´que eran cosas de pareja´, y se mete para adentro de su casa. Al rato aparece ella y le advierte a mi papá: ´Correte que te lo voy a matar´, y se mete adentro de la casa. Mi papá sale atrás de ella, pero cuando entra en la casa de ellos, ella sale. Ahí lo ve a mi hermano tirado en el piso en medio de un charco de sangre", relató Débora.

El reclamo de Justicia de la familia de Juanjo Ledesma.

"Me lo mató, me lo mató", empezó a gritar desconsoladamente el papá de Juanjo. Una vecina que escuchó los gritos se acercó a la casa a ver qué había ocurrido. En eso, se cruzó con la presunta asesina que "salió corriendo y se tiró en el suelo, y se se empezó a golpear la panza contra el piso mientras gritaba ´¡Saquénme esta cría!´", relato Débora.

Inmediatamente la vecina llamó a la Policía que se hizo presente, y arrestó a la atacante embarazada quien estuvo detenida en la Comisaria de la Mujer de Tristán Suárez, hasta hace una semana cuando recibió prisión domiciliaria. En tanto Juanjo estuvo en terapia intensiva "intubado con sedación" hasta el 31 de julio que falleció, luego de recibir las dos puñaladas letales, una cerca del corazón, y la otra en la región del pulmón.

Juanjo tenía 27 años y trabajaba como operario de carga y descarga. "Era de esas personas que siempre estaban con una sonrisa, siempre fue de esas personas positivas, siempre para adelante", lo recordó su hermana quien afirmó que de acuerdo a su percepción "no tenían una relación violenta". La pareja se había conocido a través de la red social Facebook hacía menos de un año. A los pocos meses se fueron a convivir juntos a la casa de él, y al tiempo ella quedó embarazada. "Mi hermano estaba re feliz que iba a ser papá", afirmó Débora.

"No entendemos el como y el porqué, nosotros veíamos una pareja normal, ni conflictiva. Hay algo que nosotros no sabemos evidentemente", expresó sobre el trágico desenlace. Sin embargo, a raíz del violento episodio, su papá comentó que hacía un tiempo atrás había escuchado a la novia de su hijo que le decía que lo iba a matar.

"Mis papas están con psicólogo, no lo pueden superar, mi papá se llevó una de las peores partes ya que fue encontrarlo. Y no pudo hacer nada", expresó Débora. En esa línea, manifestó que lo único que puede calmar el dolor es "que se haga Justicia".

De tal manera, el viernes 10 a las 12 del mediodía realizan una marcha en la fiscalía de Ezeiza. "Reclamamos que no pudimos ver la causa, también reclamamos que no nos avisaron que ella está con domiciliaria. Queremos que haya igualdad de género y que no porque sea mujer tenga menos años de condena", sentenció.