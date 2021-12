El Jardín de Infantes Nº 956 Eduarda Mansilla de García, de la localidad bonaerense de Villa Coronel José M. Zapiola está clausurado ya que está bajo investigación. Es que sobre el establecimiento educactivo pesan nada más y nada menos que 14 denuncias por abuso sexual. "Las versiones de todos los nenes y nenas coincide entre sí", dijo María Sotelo, una de las mamás denunciantes, en diálogo con cronica.com.ar.

El primero en hablar fue un nene de tres años que el lunes pasado le confió a su mamá lo que ocurría puertas adentro del jardín. El testimonio del menor advirtió al resto de los padres de la sala rosa de turno tarde que comenzaron a interrogar a sus hijos sobre el tema. En tanto, el hombre señalado como el tío Mario, se disfrazaba de payaso y amenazaba de muertes a los menores con un cuchillo, según se indicó en la denuncia policial.

.

¿Qué dijeron los menores que habrían sufrido abuso sexual?

"Le pregunté a mi hijo y me cuenta que la seño los sacaba del jardín en un auto, y los llevaba a lo del tío Mario, que a los chicos le bajaba los pantalones, y a las nenas las manoseaba. Todos mencionan a un payaso, que les hacía caballito. También los hacía disfrzar de payasos y princesas y le sacaba fotos. Hay nenas que cuentan que el payaso les mojaba la panza, y les tocaba las partes íntimas. Y dicen que este payaso los amenazaba con un cuchillo si se portaban mal. Los 14 nenes cuentan la misma versión", relató Sotelo. El martes 30 de noviembre realizó la denuncia en la comisaría número 3 de Villa Zapiola. En la causa interviene la fiscalía 7 de Rodriguez.

"Pedimos que nos expliquen quien es este hombre, que los chicos nombran como el tío Mario", remarcó la denunciante. Aparentemente, este sujeto sería el tío de la maestra de la sala de tres años del turno tarde. Incluso, la mamá del nene contó que hay versiones que señalarían que el hombre en más de una oportunidad ingresó al jardin. "No sabemos lo que pasa cuando nosotras no estamos", sentenció.

.

Por su parte, desde las autoridades del jardín "se hacen los sorprendidos", comentó Sotelo: "Son todos cómplices".

En el marco de la causa se realizaron dos allanamientos en los que se habrían encontrado "pruebas contundentes" que están siendo investigadas, contó Sotelo. En tanto la fiscalía pidió las cámaras vecinales, para corroborar la veracidad del testimonio de los menores.

Sin embargo la mujer advirtió que desde la fiscalía "no les brindan información para no entorpecer la causa", es por eso que los padres del jardín viven en medio de un mar de incertidumbre: "El fiscal no nos dice nada, nadie nos llama ni nos da tranquilidad".

En cuanto al acusado, la mamá de una de las víctimas mencionó que hay "dos vesiones, una es que se entregó y la otra que fue detenido" tras uno de los allanamientos realizados. En tanto la maestra acusada se encuentra prófuga de la Justicia, ya que no estaba en su domicilio cuando fue allanado. En esa línea, la mujer remarcó que "nadie les da información, entonces es todo muy incierto".

"Queremos información, queremos respuestas que nadie nos da, y que se haga Justicia por nuestros hijos, que alguien nos escuche", reclamó.