Un delincuente, de unos 35 años, le robó el celular a una empleada de un local situado en el barrio porteño de Almagro. La víctima destacó que le llamó la atención que el ladrón estaba vestido con un traje elegante, un tapado, zapatos de cuero y llevaba un maletín en su mano. El suceso quedó registrado por las cámaras de seguridad del negocio.

El hecho ocurrió este viernes por la tarde en una dietética situada en la avenida Medrano al 800, barrio porteño de Almagro. Un hombre se hizo pasar por un cliente, intercambió unas palabras amables con la empleada del lugar y, cuando la mujer de 30 años se descuidó, aprovechó para robarle el celular y escaparse del negocio.

El sujeto ingresó a la dietética y la empleada le ofreció su ayuda. Ante la pregunta, el hombre se mostró calmo y le respondió con un tono simpático que "estaba haciendo tiempo porque esperaba un llamado de su hija".

"El hombre agarró su teléfono y creo que fingió una llamada, su actitud comenzó a ser extraña. Recorrió todo el local, se quedó varios minutos. De pronto, se fue sin siquiera saludar", relató la víctima. Continuó: "Mi celular estaba conectado a la computadora y, cuando salió el señor del negocio, se frenó la música. En ese instante me cayó la ficha, me había robado".

La mujer se dirigió de inmediato a la puerta de su negocio y acudió a un efectivo policial. Sin embargo, el ladrón ya se encontraba lejos del lugar y fue imposible identificarlo. Al revisar las imágenes de las cámaras de seguridad, observaron la indignante secuencia.

El video muestra cómo el hombre ingresó al local haciéndose pasar como cliente, puso el celular en su rostro y, cuando la mujer se descuidó, el hombre le sacó el celular que estaba colocado sobre el mostrador del negocio. El sujeto aparece vestido con un tapado, zapatos elegantes y lleva un maletín en su mano.

"No lo conocemos, preguntamos a los vecinos de la zona pero no lo conocen. Queremos que el video se difunda para que la gente esté alerta y no haya nuevas víctimas de este delincuente", aseguró Diego, el dueño del negocio, en diálogo con cronica.com.ar.