Ocurrió en la calle C. Álvarez al 4000. (Captura)

En medio del temporal que azotó el último lunes gran parte de Buenos Aires, una mujer de 30 años se acercó a la ventana de su casa de Floresta para grabar el granizo y terminó captando un espeluznante espectro con su teléfono. El terrorífico video circuló por el barrio Cildañez y hasta el cura de la zona se ofreció a bendecir a Johanna, la señora que lo grabó.

Una vecina del barrio Cildañes de Floresta, se acercó a la ventana de su casa situada en la calle C. Álvarez al 4000 para grabar el granizo que cayó este lunes en medio del diluvio y cuando comenzó la filmación, observó a través de su teléfono una luz que tomó una forma alucinante.

"Cuando miraba para la calle, no veía nada. Pero al mirar mi celular, se observaba claramente una luz que tomó forma. No sé que es. Me quedé impactado. Con mi marido quedamos helados", manifestó la mujer a nuestro medio.

Agregó: "Yo suelo grabar cuando graniza para mostrarle a mis hijos. Jamás imaginé que aparecería esa imagen. Realmente no sé lo que es. No lo capte con mis ojos. Lo vi a través de mi celular".

Pánico en Floresta por aparición de misterioso espectro pic.twitter.com/swpkTRLCRC — Crónica VIRALES (@CronicaVirales) 11 de octubre de 2018

El video trascendió por el barrio y llegó a oídos del cura del barrio, quien se acercó a la familia y se ofreció a bendecir a la mujer. Sin embargo, Johanna manifestó: "No quiero darle más vueltas al tema. El otro día me quedé asustada, me hace mal".