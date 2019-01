El caso está a cargo del Juzgado Criminal y Correccional N° 44.

Un obrero de 36 años estaba realizando tareas en la Cámara Nacional de Elecciones situada en el barrio porteño de San Nicolás cuando un andamio se rompió y provocó su caída. El sujeto cayó desde el primer piso hasta el tercer subsuelo y murió en el acto. La novia de la víctima denuncia a Crónica que su pareja no tenía las medidas de seguridad necesarias para realizar su trabajo.

Maximiliano Sueiro de 36 años fue a brindar sus servicios de obrero el último sábado por la mañana a la Cámara Nacional de Elecciones, situada en la Av. Leandro N. Alem al 232, y mientras realizaba su trabajo en el primer piso del establecimiento, se rompió un andamio y provocó su caída hasta el tercer subsuelo. El hombre falleció en el acto producto del impacto.

Su novia, Paula de 39 años, denunció a nuestro medio: "No tomaron las medidas de seguridad necesarias para que mi pareja pueda realizar ese tipo de tareas. Era la primera vez que iba a trabajar a ese establecimiento. Él, habitualmente, coloca vidrios y los polariza. Sin embargo, esos elementos no estaban en el lugar del hecho".

Agregó: "Desde la Cámara Nacional Electoral, me dijeron que fue un accidente y que estaba todo en regla pero mi novio no tenía ni casco. Su cuerpo estaba lleno de golpes y cortes".



Además, reclamó: "Necesitamos que se hagan responsables. Queremos datos y detalles sobre lo que pasó. Me dicen que la causa está bajo secreto de sumario y no me muestran ningún documento". El caso está a cargo del Juzgado Criminal y Correccional N° 44 del Dr. Mariano Iturralde.