El acusado de 46 años se esconde en su vivienda de Merlo.

Un hombre de 46 años, oriundo de Tucumán y que reside en el partido bonaerense de Merlo, fue denunciado por estafar a una decena de personas a lo largo de todo el país. Las víctimas lo contactaban a través de Facebook para contratar sus servicios de construcción y arreglos de viviendas, se encontraban con el acusado, le entregaban el dinero y el sospechoso desaparecía. Se estima que el supuesto estafador, que cerró su red social laboral, robó más de 100 mil dólares más dinero en efectivo.

Víctor Manuel González, de 46 años, reside en una vivienda de la calle Carcavallo al 1100, localidad bonaerense de Agustín Ferrari, y suele viajar a lo largo de Argentina realizando sus estafas. El acusado cerró su cuenta de Facebook luego de que todas sus víctimas se contactaran entre sí y descubrieran que le cobró cientos de miles de pesos al menos a 10 personas desde 2017 hasta principios de este 2019 para construir obras que nunca se terminaron y, en ocasiones, jamás comenzaron.

Su última clienta fue María Fernanda Stricker de 49, quien se comunicó con los afectados, dialogó con Crónica para que las personas no sigan cayendo en el fraude y contó su terrible experiencia. "Estafó a personas de La Pampa, viaja seguido a Santiago del Estero y me dijeron que en el sur del país estuvo haciendo estragos. Somos diez personas que nos unimos y realizamos las denuncias ante la justicia. Entre todos, contamos que le dimos más de 100 mil dólares y todavía no hicimos la cuenta en pesos. Algunos fueron a buscarlo a la casa pero no los atiende. Yo fui de las menos perjudicadas", contó.

Además, recordó: "Compré un terreno en Entre Ríos que ya contaba con una estructura y contraté a Víctor para que lo termine. Yo, al igual que todas las víctimas, lo contactamos a través de Facebook. Era bastante económico, nos daba facilidades para pagar, era una oferta tentadora".

"El hombre se mostró correcto en todo momento, nos llevó a la casa y visitamos su carpintería. Trabajaba junto a sus tres hijos, uno menor y los restantes eran mayores. Nos pidió plata para comenzar la obra y le dimos mil dólares. Él pidió más pero no estaba dispuesta a entregar más dinero porque uno siempre tiene cierta desconfianza", aseguró.

La damnificada agregó que "tras entregarle la plata el 23 de enero último para comprar los materiales, me clavó el visto y me bloqueó de WhatsApp. Lo llamamos 500 veces, nunca contestó. Entré a su página de Facebook, avisé que me estafó y me encontré con 10 víctimas más. Yo fui la menos perjudicada. Tras descubrirlo, cerró su página de Facebook".

En la página de la red social llamada ValenBen, González prometía: "Terminamos tu casa en 90 días. Construímos cabañas, bungalows, alpinas y chalets en todo el país. Agregaba: "colocamos pisos de cerámica, grifería en baños, duchas y sanitarios".

Este era el anunció que publicó el estafador.

Más denuncias

Diez de las víctimas del acusado formaron un grupo de WhatsApp, al tiempo que realizaron las correspondientes denuncias en la Fiscalía y relataron sus experiencias a cronica.com.ar.



En tanto, varios de los afectados se acercaron a la vivienda del sospechoso en varias oportunidades pero no pudieron dar con él. Uno de ellos, grabó cómo la esposa del estafador manifestó que su marido no podía atenderlo porque se encontraba "rengo".

Otra de las engañadas, Daniela De Luca, denunció que firmó un contrato por el arreglo de la estructura de un corralón en Coronel Suárez. Por la misma, firmó un contrato con la intervención de una mujer de apellido Gómez y abonó 9 mil dólares. Además, entregó 19 mil pesos en un acuerdo oral. El acusado desapareció y negó haber cobrado el dinero.

En tanto, Andres Barsotti de 43 años manifestó ante la justicia que contrató y pagó al acusado para la construcción de una cabaña en la localidad de Uribelarrea, partido de Cañuelas, y aseguró que la obra que nunca se terminó de constuir.

Una docente que reside en la ciudad bonaerense de Las Heras, Esther Ruth de 58 años, manifestó que contrató al hombre por la construccion de 2 viviendas una alpina y una cabaña. Las mismas también fueron abandonadas. Las últimas tres denuncias se realizaron en las fiscalías de Zárate, Coronel Suárez y Mercedes.