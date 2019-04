Tres sujetos destrozaron un colectivo a pedradas y hachazos para robar a los pasajeros que iban a bordo de la unidad de la línea 188, cuando circulaba por Villa Fiorito, partido de Lomas de Zamora. Uno de los acusados tenía un revólver en su poder. El chofer logró escapar y los afectados sufrieron heridas leves.

Los malvivientes de unos 18 años, armados con un hacha, piedras y un revolver, prepararon una emboscada y atacaron a un colectivo lleno de pasajeros en las calles Recondo y Milan, a cinco cuadras de la Comisaría N° 5 de Villa Fiorito. Los afectados advirtieron el asalto luego de que uno de los acusados lanzara un objeto contundente que destrozó una ventana del interno e hirió a un joven de 30 años.

Uno de los agresores, que llevaba piedras en sus manos, corrió hacia el frente del colectivo y exigió al chofer que frene la unidad. Luego, lanzó dos objetos contra las ventanas delanteras. El conductor, en un acto reflejo, detuvo el vehículo. Sin embargo, al escuchar el grito de los pasajeros, aceleró y escapó.