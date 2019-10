@melinardguez

Delincuentes ingresaron a robar a una rotisería situada en Merlo, se llevaron el dinero de la caja registradora y, antes de escapar, le pegaron un tiro en la cara a uno de los empleados del negocio. La víctima, un joven de 22 años, permanece en coma inducido en el Hospital Eva Perón. En tanto, los acusados, un hombre y una mujer, aún no fueron identificados.

El suceso ocurrió en la avenida Calle Real e Iturri, donde está situada la Rotisería Nuevo Horizonte. Una pareja de delincuentes ingresó armada al local mencionado y amenazaron de muerte al propietario del negocio para que entregara el dinero recaudado. Tras obtener 4 mil pesos, se diriguieron a la salida, se cruzaron con tres trabajadores, le dispararon en el rostro a Eduardo Matta y escaparon.

"Yo estaba preparando la comida dentro de la cocina, cuando escuché al dueño del local gritar 'llevate todo, llevate todo'. En ese momento, me acerqué al mostrador y vi cómo un hombre lo amenazaba a mano armada pidiendole la plata de la caja registradora. Mientras, una mujer con un cuchillo en su mano, se encargaba de vigilar que nadie se interponga en la situación", dijo un testigo.

Continuó: "Una vez que el propietario entregó los cuatro mil pesos sin resistirse en momento alguno, los delincuentes escaparon. Al salir del negocio, se encontraron con tres empleados que volvían de hacer repartos. Uno de ellos, era Eduardo, quien resultó herido de un tiro en la cara. Lo encontramos con su rostro totalmente ensangrentado, llamamos de inmediato a emergencias para lograr salvarlo. Mientras, los ladrones aprovecharon para darse a la fuga".

La víctima lucha por su vida.

La joven baleado, quien vive a tres cuadras del local, fue trasladada de urgencia al hospital Eva Perón, donde permanece en estado reservado y en coma inducido. Su madre, Norma de 45 años, manifestó a cronica.com.ar: "Mi hijo está muy mal, luchando por su vida. Está completamente inconsciente, en estado reservado y en coma inducido. Trabajaba en ese lugar hace cuatro meses y, aunque ya había presenciado varios robos, nunca pensé que iba a pasar algo tan grave como lo que ocurrió ahora".

Pese a que se realizaron dos denuncias en la Comisaría de Merlo y cámaras de seguridad lograron captar cómo escaparon los ladrones, los dos delincuentes implicados aún no fueron identificados. "En las imágenes aparecen con cascos y las motos no tienen patentes. Todavía no sabemos nada de los acusados de haberle disparado a mi hijo, queremos que se haga justicia. Mi hijo está en coma mientras estos tipos están libres, necesitamos que alguien nos ayude. No podemos vivir tranquilos", agregó la mamá de la víctima.