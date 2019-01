El caso está a cargo del Juzgado Nº 5 de la Familia de Lomas de Zamora. (Google Street View)

Un hombre fue denunciado por abusar sexualmente de su sobrina de 11 años en una casa situada en el barrio San José, localidad bonaerense de Temperley. La madre de la pequeña sería cómplice de la situación y no deja al denunciante, padre de la víctima, acercarse a ella.

El acusado de 27 años habría violado a la nena de 11 años en la casa de la abuela de la menor desde que la víctima tenía tres años. La pequeña detalló: "Mi tío se desnudaba, se sentaba en el sillón, se abría de piernas y me decía que lo toque y lo chupe. Me hacía desnudar y me ordenaba ponerme en cuatro como los perros. Me sacaba fotos desnuda".

En tanto, el padre de la víctima Hugo Dario Martín, de 40 años, contó a Crónica: "Mi nena contó que en una ocasión su madre encontró a su tío desnudo al lado de ella mientras la menor lloraba y no hizo nada. Su mamá es cómplice".

Aunque la justicia decidió que la menor se quede con la familia de su padre, la madre de la nena se la llevó, la escondió y no le permite al hombre verla desde el 24 de noviembre del 2018. "En diciembre se confirmó la violación. El acusado sigue libre. No sé nada de mi hija", dijo el hombre.

El caso está a cargo del Juzgado Nº 5 de la Familia de Lomas de Zamora, a cargo del juez Damian Lulo.