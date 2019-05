Una joven de 29 años, que se había comunicado con Crónica para denunciar por violencia a su ex pareja, manifestó que vive encerrada junto a su hijita de 6, en su casa de La Plata, por miedo a que el acusado las mate. Además, dio detalles de los últimos ataques de los que fue víctima.

Melina Cruz, que conoció a su ex pareja y padre de su hija en 2011, vive desde entonces un calvario que parece no tener fin. A pesar de denunciar en 11 ocasiones a su ex novio, Lucas Ezequiel Grippo, también de 29, todavía no logra vivir en paz.

"Las agresiones no paran, todos los días sufro un ataque distinto, tengo miedo de salir a la calle. Nos amenaza a diario, nos manda mensajes intimidatorios. En la mayoría de los comunicados, dice que me va a matar a mi y a nuestra hija. No salimos de nuestra casa, estamos constantemente acompañadas por nuestros familiares", contó la víctima a Crónica. Agregó: "Me pide que no haga el tema público pero, si la justicia no me ayuda, tengo que recurrir a los medios".

Al contar los ataques que sufrió esta última semana, relató: "Las amenazas vía mensaje de texto, como de costumbre, no faltaron. Además, sujetos tiraron piedras contra nuestro balcón. También, dos hombres de actitud sospechosa se quedaron durante horas mirando hacia mi ventana. Lucas me atacó por última vez en octubre de 2018. A partir de ese momento, envía a a otras personas a hacer 'el trabajo' por el".

Además, recordó: "En una ocasión, un auto estacionó al lado mío, bajaron tres hombres del vehículo y me molieron a golpes. Lucas estaba dentro del rodado, mirando, sonriendo. Parecía disfrutar lo que estaba pasando".

Al concluir, apuntó contra la Justicia y manifestó: "La fiscal que nos acompañaba en el caso hace 7 años, y nunca logró avances en la investigación a pesar de tener muchas pruebas, entre ellas imágenes y mensajes, renunció. Nos dejaron a la deriva. Nadie me da soluciones. Mientras nos dan vueltas, este hombre sigue amenazandome de muerte y puede atacar en cualquier momento. Queremos que alguien nos ayude".



La Línea 144 brinda atención telefónica especializada a mujeres víctimas de violencia de génerodurante las 24 horas, los 365 días del año.