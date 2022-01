Luego del gran éxito de "Spiderman: No way home", Sony se prepara para otro anticipado estreno. Este viernes 14 de enero, llega a la plataforma Amazon Prime Video "Hotel Transylvania: Transformanía", la cuarta y (tal vez) última entrega de la franquicia animada que entretuvo a las infancias en un mundo de amigables monstruos.

La productora estadounidense prefirió apostar por el estreno en streaming, tras cancelar el lanzamiento en salas de cine previsto para octubre de 2021 debido a la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus. Con Hollywood aún recuperándose del agujero en ganancias que dejaron 2020 y 2021, Sony prefiere ir por lo seguro.

.

Con Genndy Tartakovsky nuevamente a cargo del guion, la película dirigida en dupla por Jennifer Kluska y Derek Drymon regresa al mundo de monstruos recluidos de la persecución de los humanos. En esta oportunidad, el famoso profesor y cazador de criaturas Van Helsing crea un "rayo monstrificador" que se sale de su control y termina transformando al conde Drácula -o Drac, en la historia- y a sus amigos en humanos, mientras que su yerno, el joven humano Johnny se convierte en monstruo.

En su versión original, Selena Gomez regresa para prestar su voz a la vampira Mavis. Andy Samberg también está de regreso como Johnny, el otro protagonista. El conde Drácula es el cambio más notorio del elenco, con Adam Sandler (quien interpretó al protagonista en las tres anteriores entregas) dando paso a la voz de Brian Hull. Steve Buscemi, David Spade y Keegan-Michael Key también forman parte del reparto de la película.

¿Es Transformanía el fin de Hotel Transilvania?

La cuarta entrega sería la última película de la saga.

Aunque no hay nada confirmado oficialmente, "Hotel Transilvania: Transformanía" es el desenlace para la saga originada por Genndy Tartakovsky. "Voy a echar de menos los productos finales que vemos siempre", comentó el guionista para el medio Fatherly. "Las películas están muy bien hechas y tienen un alto nivel. Voy a echar de menos verlas porque, si de verdad esta es la última, voy a echar de menos ver una nueva".

Andy Samberg, por su parte, confesó que extrañará trabajar en la franquicia animada en una charla con el medio Collider: "No me gusta admitir que esto se ha terminado. Si decimos eso solo estamos cediendo ante Sony. No sé. Lo echaré de menos todo. Ha sido algo tan divertido de hacer. Echaré de menos los viajes".

Selena Gómez y Andy Samberg le dieron vos a los protagonistas de Hotel Transilvania a lo largo de la saga.

La popular franquicia de "Hotel Transylvania", creada por Todd Durham, tuvo su inicio con el estreno de su primera entrega en 2012, en la que Johnny se encuentra accidentalmente con un hotel en el que los monstruos -muchos de ellos conocidos del catálogo de los estudios Universal- pueden relajarse y escapar del rechazo de los humanos.

Más tarde le siguieron sus secuelas de 2015 y 2018 y se introdujeron tres novelas gráficas, tres cortos producidos por Sony Animation, una serie que se emitió en la señal Disney Channel entre 2017 y 2020 y más de cinco videojuegos.