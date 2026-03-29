Malena Narvay presenta "Perdí el control y me gustó", su nuevo single

Malena Narvay continúa consolidando su camino en la música con el lanzamiento de su nuevo single, "Perdí el control y me gustó", disponible en todas las plataformas digitales desde el 26 de marzo.

Con una identidad estética cada vez más definida, la artista propone un sonido que cruza el pop contemporáneo con la electrónica melódica, reafirmando su lugar dentro de una nueva generación que explora los límites entre ambos géneros. Este estreno no solo suma una nueva pieza a su repertorio, sino que también marca un punto de inflexión en su proyecto artístico.

Malena Narvay presenta "Perdí el control y me gustó", un single que profundiza su universo entre el pop y la electrónica

"Perdí el control y me gustó" se presenta como una canción que abraza la libertad emocional y la idea de soltar el control, reflejando una etapa de mayor madurez creativa. En ese cruce entre sensibilidad y energía, Malena construye un universo propio que combina lo íntimo con lo inmersivo.

Este lanzamiento llega luego de su EP "Dualidad", editado en 2024, donde ya comenzaba a delinear esta búsqueda sonora entre el pop y la electrónica. A lo largo de su recorrido, la artista también se presentó en distintos escenarios y festivales, incluyendo su participación en el Ultra Music Festival, y colaboró con el reconocido productor Boris Brejcha en el track "Vienna", ampliando su proyección dentro de la escena electrónica.

Con una propuesta en constante crecimiento, la artista reafirma su identidad y se posiciona como una de las voces emergentes más interesantes de la escena local.

Mirá el nuevo videoclip de Malena Narvay "Perdí el control yme gustó"