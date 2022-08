Netflix continúa generando expectativa con sus producciones originales y, acercándose a Halloween, se prepara para incursionar en el extraño mundo de Los locos Adams. La plataforma de streaming será la próxima en adaptar la clásica tira cómica a la pantalla chica con el estreno de su nueva serie "Merlina", de la cual ya tenemos el primer vistazo.

Merlina Addams, la adolescente obsesionada con la muerte cuya idea de un viernes de verano tranquilo implica electrocutar a su hermano, se dirige a Netflix a finales de este año, con la actriz de You, Jenna Ortega, en el papel principal. Aunque aún no se anunció una fecha de lanzamiento oficial, Netflix reveló que la serie llegará en los próximos meses. Dada la temática, no sería extraño que llegue en octubre.

La plataforma lleva semanas lanzando pequeñas migajas de información sobre la nueva serie, y cada detalle aumenta la expectativa de la audiencia. Uno de estos detalles fue el elenco de la serie: "Merlina" verá a Catherine Zeta-Jones ("La máscara del zorro", "La terminal", "Chicago") como la matriarca Morticia, Luis Guzmán como Homero e Isaac Ordonez como el hijo, Pugsley (o Pericles).

Además, como un homenaje a las películas de Barry Sonnenfeld estrenadas en los 90, la actriz Christina Ricci también aparecerá en la serie. La Merlina original, que se puso en la piel del personaje para las películas "La familia Adams" y "Los locos Addams 2", aparecerá como Marilyn Thornhill, un personaje escrito específicamente para ella, cuya función en la historia todavía no fue revelada.

Primer vistazo a "Merlina": de qué tratará la nueva serie de Netflix

Ya tenemos el primer vistazo a la serie de Netflix.

El primer tráiler de la serie muestra a Merlina como la gótica traviesa que todos conocemos y amamos, tanto que sigue siendo expulsada de la secundaria por sus (bastante sangrientas) payasadas. Después de su novena expulsión, Merlina es enviada a la prestigiosa Academia Nevermore, donde Gómez y Morticia se conocieron y enamoraron.

"Merlina", anunciada por Netflix como "un misterio detectivesco infundido sobrenaturalmente", será una comedia de fantasía que seguirá el crecimiento emocional que deberá atravesar la pequeña Adams en su nueva escuela. Allí, Merlina deberá aprender a controlar sus propios poderes psíquicos emergentes, evitar que un monstruo destruya la ciudad y resolver un misterio sobrenatural que afectó a su familia unos 25 años antes.

La serie se enfocará en la relación de Merlina con su familia poco convencional.

Compuesta por ocho episodios (cuatro con la dirección de Tim Burton), y escrita por Al Gough ("Shanghai Noon", "Shanghai Knights" y "Spider-Man 2") y Miles Millar ("Los ángeles de Charlie" y "Aquaman"), creadores de "Smallville", "Merlina" sigue manteniendo en misterio su fecha de estreno, aunque se estima que podría llegar durante la primavera de este 2022 en Latinoamérica.

"La relación que se cierne sobre la temporada es realmente la relación de Merlina con Morticia", anticipó el co-creador Al Gough a Vanity Fair. "¿Cómo se sale de la sombra de una madre tan glamorosa como Morticia?". Miles Millar, el otro responsable de la serie, agregó: "Cada familia es rara, y esta resulta ser extremadamente rara, pero se aman. Y de eso se trata, en última instancia, de lo que se trata: siempre se apoyan mutuamente y es amor incondicional".