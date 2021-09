El tan ansiado estreno de la temporada 5 de la Casa de Papel finalmente está cerca, ya que estará disponible en Netflix este 3 de septiembre. Para calmar la sed de los fanáticos de esta exitosa serie española, la plataforma lanzó un tráiler que consta de los primeros 15 minutos del primer capítulo, que lleva el eslogan de "esto es más que un atraco, es una guerra".

El estreno consta de una primera parte de la quinta entrega, que tendrá unos cinco capítulos, que, según puede verse en este tráiler, prometen ser muy bélicos y llenos de adrenalina.

"¡Bienvenido a la Resistencia! Descubre los primeros 15 minutos de La Casa de Papel, Parte 5, Volumen 1. No te preocupes, si has olvidado cómo terminó la Parte 4: los primeros 2 minutos será un resumen y podrás ponerte al día para la nueva temporada. ¡Que lo disfrutes!", fue el mensaje que dejaron desde la cuenta oficial de La Casa de Papel.

En el avance, "Berlín", interpretado por el actor oriundo de Galicia Pedro Alonso, presentó el tráiler: "Si has llegado hasta acá, es porque habéis sido muy inteligentes y han sido capaces de moveros mediante las pistas que os han dado. No sé si es una buena noticia, porque los primeros 15 minutos no sé si les será suficientes. Me consta que habrá varios villanos, no solo Alicia Sierra o Pietro. Cuando termines de verlos, nos encantaría conocer vuestras reacciones con el hashtag #LCDP5".

En una entrevista con el medio Clarín, Álvaro Morte (El profesor), dijo con respecto a la temporada 5 de La Casa de Papel: "Creo que es necesario y conveniente cerrar La casa de papel al menos ahora. Cuando estiras demasiado una historia, corres el peligro de descarrilar en términos de que ya no sea interesante para el público. Fue una sensación muy bonita, y a la vez de nostalgia, la de cerrar un círculo".

Alicia Sierra tiene un mensaje para la Resistencia. ��

Alicia Sierra has a message for the Resistance. �� #LCDP5 pic.twitter.com/hauKEPiJz8 — La Casa de Papel (@lacasadepapel) September 2, 2021

Además, Álvaro admitió que, más allá del éxito de lo que significa la serie, extrañará el contacto humano con el equipo con el que trabajó "de lunes a viernes todos los días, tantas horas" durante cinco años. "Cuando terminé de rodar lloré como un niño pequeño. En estas producciones hay varias unidades y mi último día me tocó grabar con la misma gente con la que empecé", confesó.

Los episodios estarán disponibles este viernes desde las cuatro de la madrugada en la plataforma de Netflix. Como sorpresa, La Casa de Papel contará con la magistral incorporación del actor Miguel Ángel Silvestre, quien es recordado por su papal en Velvet. La segunda parte de la temporada 5 de la serie española saldrá recién en diciembre.

Los primeros 15 minutos del primer capítulo de la temporada 5 de La Casa de Papel