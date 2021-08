Este martes en la cuenta de Twitter de Netflix Argentina hicieron una pregunta que creó una verdadera grieta. Es que desde la red propusieron a sus seguidores que eligieran entre dos series que marcaron un antes y un después en el país.

"Esta semana me hicieron una pregunta imposible: ¿ Okupas o Los Simuladores? A ver qué dicen ustedes", escribieron e inmediatamente hubo pelea en los cientos de comentarios. Por lo que algunos minutos más tarde, volvieron a tuitear y pidieron "voy a necesitar que justifiquen".

Los Simuladores fueron y serán una de las mejores y más queridas series argentinas. Es que quién no estuvo ante un problema y pensó qué bien le vendría que existieran en la realidad Mario Santos, Pablo Lamponne, Emilio Ravenna y Gabriel Medina. Mientras que Okupas fue una ficción disruptiva que mostró una realidad relacionada con la marginalización que nunca se había puesto delante de una cámara de forma tan cruda.

D´Elía eligió entre Okupas y Los Simuladores

Entre los cientos de comentarios que tuvo el tuit, hubo uno que se podría considerar como palabra autorizada. Es que el propio Federico D´Elía decidió responderle su duda, aunque se podría decir que estuvo "tibio".

Los simuladores de una ayudaron a scaloni a ganar la copa América papá pic.twitter.com/aJHIThCtOX — waly (@walli08) August 10, 2021

El actor que interpretaba el papel del líder y cerebro tras los operativos de simulación respondió: "Los 2 a la final". Un usuario no dudó en aportar: "Los simuladores porque Okupas no tiene de a Fede D´Elía". A lo que el artista replicó: "Pero lo tiene a Ariel Staltari", echándole flores a su colega. El propio Netflix le puso fin a la discusión y aseguró: "Los quiero a los dos".

No es la primera vez que el intérprete le contesta a la plataforma. De hecho, en una ocasión se volvió tendencia porque con su comentario ilusionó a los fanáticos con una posible vuelta de la serie.

No se preocupe, @agustineme. Déjelo en nuestras manos. Los argentinos se van a sentir parte de la comunidad. Y tranquilos, nosotros nos hacemos cargo del costo del operativo. @SeefeldMartin, ¿Cómo estás para un último caso? ¿Podés comenzar con la investigación? — Federico D'Elia (@fededelia1) May 7, 2019

"¿Alguien sabe por qué en Argentina comparan una palanca con una emoción?", preguntaron desde Netflix Latinoamérica refiriéndose a la frase "estar manija". "No se preocupe. Déjelo en nuestras manos. Los argentinos se van a sentir parte de la comunidad. Y tranquilos, nosotros nos hacemos cargo del costo del operativo. Martín Seefeld, ¿Cómo estás para un último caso? ¿Podés comenzar con la investigación?", respondió y generó revuelo.

Comentarios que valen oro

Muchos seguidores decidieron apostar por el humor ante la propuesta de la cuenta y respondieron con mucho ingenio. "Una respuesta a una pregunta así no se justifica, tiene una sola respuesta posible y si hace falta decirlo entonces estamos en un problema, que solo un grupo de personas puede resolver".

"Claramente Los Simuladores. Dios primero creo a Santos y después al resto de los hombres". E incluso uno propuso el crossover que no sabías que necesitabas: "No lo sé, pero me imagino a Ricky, Walter, el Pollo y el chiqui siendo una brigada C de los simuladores".

Los simuladores de una ayudaron a scaloni a ganar la copa América papá pic.twitter.com/aJHIThCtOX — waly (@walli08) August 10, 2021