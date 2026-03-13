Desde el jardín - El regreso de Guillermo Francella al teatro

En el Teatro Metropolitan (Av. Corrientes 1343), se presenta Desde el jardín, una comedia dramática protagonizada por Guillermo Francella basada en la novela Being There de Jerzy Kosinski, donde la literalidad y la simplicidad de un hombre inocente terminan siendo interpretadas como sabiduría y alto discurso social.

La trama sigue a Chance Gardiner, un hombre que pasó su vida cuidando un jardín y mirando televisión como única ventana al mundo. Cuando queda fuera de ese refugio, su forma de hablar empieza a ser interpretada como filosofía profunda y consejo político.

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Funciones confirmadas:

Estreno: 28 de marzo de 2026

Cartelera: de miércoles a domingo en distintos horarios (consultá la app o boletería para fechas y horarios exactos).

Las hijas - Emoción, humor y familia

A pocas cuadras, en Paseo La Plaza (Av. Corrientes 1660), vuelve en temporada Las hijas, una comedia dramática que marcó presencia en la escena porteña con funciones a sala llena.

La obra, escrita por Ariadna Asturzzi y protagonizada por Julieta Díaz, Soledad Villamil y Pilar Gamboa, pone el foco en tres hermanas que se enfrentan a una noche decisiva tras el avance del Alzheimer de su madre. Entre recuerdos, tensiones y risas, el espectáculo explora los vínculos familiares, la memoria y la dificultad de aceptar lo irreversible.

Funciones 2026:

Jueves y viernes - 20:00

Sábados - 19:30 y 21:30

Domingos - 19:00

(consultá la app o boletería para confirmar fechas disponibles).

Beneficios Club Crónica Black

Para quienes forman parte del Club Crónica Black, hay descuentos especiales y beneficios exclusivos en funciones seleccionadas, además de la posibilidad de llevarte dos entradas de regalo al contratar el plan anual para ver cualquier obra de la cartelera. Una oportunidad ideal para vivir el teatro en plena avenida Corrientes y aprovechar al máximo todo lo que tu membresía ofrece.

¿Por qué elegir el teatro?





Porque a veces el mejor plan está en una sala oscura, con un buen elenco sobre el escenario... y una historia lista para empezar.

Si te gusta salir, disfrutar del teatro y recorrer la Avenida Corrientes, no te quedes con las ganas: tenemos dos espectáculos imperdibles para cerrar la semana con risas, emoción y buena compañía.

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