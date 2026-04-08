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Miércoles, 8 de abril de 2026

Firme junto al pueblo
Con Club Crónica, financiar y disfrutar vuelve a ser posible

Volver a disfrutar: cuando financiar también es una oportunidad

En un contexto donde muchas personas sienten que el acceso a ciertas experiencias se volvió más difícil, aparecen nuevas formas de acercarse a esos pequeños grandes deseos. Viajar, renovar algo para el hogar, darse un gusto o simplemente planificar una salida distinta, ya no debería ser un lujo lejano.

Hoy, cada vez más personas buscan alternativas que les permitan organizar sus compras sin resignar calidad de vida. Porque no se trata solo de consumir, sino de vivir: compartir momentos, proyectar, disfrutar sin que el dinero sea una barrera constante.

En ese camino, iniciativas como Club Crónica empiezan a marcar una diferencia. A través de su propuesta, se abre una puerta para que los usuarios accedan a beneficios concretos pensados para acompañar el día a día. Y dentro de esas oportunidades, aparece una opción interesante para quienes buscan financiar sin complicaciones.

Mediante la app del club, los usuarios pueden descubrir beneficios que apuntan directamente a mejorar su experiencia de compra. Entre ellos, la posibilidad de acceder a financiación en condiciones accesibles, pensadas para que más personas puedan concretar esos planes que vienen postergando.

En alianza con GO CUOTAS, se presenta una oportunidad que combina planificación y alivio económico: quienes se registren desde Club Crónica y activen el beneficio podrán acceder a 6 cuotas sin interés y $5000 de regalo en su primera compra. Una propuesta que busca acompañar, no solo en lo económico, sino también en lo emocional: porque poder elegir también es parte del bienestar.

Cómo acceder a la app de Club Crónica

Acceder es muy simple:

  • Ingresar a la web oficial de  Club Crónica
  • Registrarse con tus datos personales
  • escargá la app de Club Crónica, disponible en la App Store y Play Store.Iniciar sesiónDescargá la aplicación de  Club Crónica  desde Play Store o App Store. 
  • Iniciar sesión
  • Buscar el beneficio de GO CUOTAS
  • Activarlo y comenzar a disfrutar


Descargá ahora la app de Club Crónica, disponible en la App Store y Play Store.

Porque al final, no se trata solo de comprar. Se trata de volver a proyectar, de animarse a disfrutar y de encontrar herramientas que acompañen ese camino.

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