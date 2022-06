El disco son 17 canciones donde el cantante comentó que abarca muchas etapas de su vida; además, agregó que tiene varios artistas invitados como Muerdo, Conociendo Rusia, entre otros, y se encuentra muy feliz con el resultado del mismo.

También destacó que su público se fue renovando, aunque tiene a la gente que lo sigue desde siempre."El tiempo que uno siga vigente, también va trasladandose a nuevos públicos y va sumando mas sagre nueva".

El artista estuvo en diferentes proyectos, donde se dio el gusto de participar en distintos géneros, alejado del reggae que presenta hoy en su nuevo álbum y que, en sus palabras, más lo representa.

A su vez, comentó que le fue muy difícil la selección de temas y que, en cierto momento tuvo 30, dejando varias canciones afuera, aunque por un motivo específico tuvo que reseleccionar y terminaron siendo las 17 actuales.

"Es un disco que está haciendo feliz a mucha gente, obviamente que hay gente que no te quiere, y gente que si, por suerte hay quienes me quieren mucho y, es te disco, me pone muy contento a mi también", agregó Bahiano.

Dentro de los "featuring" que tiene en sus canciones, contó las particularidades -de gran agrado- que tuvo con cada uno de los artistas como por ejemplo con Muerdo, que le sorprendió que conocieran la canción; o que, con otra agrupación, le digan donde ellos sentían que podían ingresar dentro de los singles. "Estoy muy feliz con todos ellos; todos me sorprendieron, los que están dijeron al toque de participar", añadió.

¡Mirá la nota completa!