Bahiano celebra más de 35 años de trayectoria con su clásica noche de reggae en Niceto Club

El referente del reggae latinoamericano, Bahiano, continúa su recorrido por los escenarios en 2026 con un show completamente renovado que celebra más de 35 años de una carrera sin pausas. El viernes 16 de mayo regresará a Niceto Club para protagonizar lo que ya se convirtió en un clásico: su tradicional noche de reggae en la sala que hoy siente como su casa.

Con una propuesta potente y actual, el artista repasará himnos que marcaron generaciones como "Pupilas Lejanas", "Tarde Gris", "Sin Cadenas" y "Óyelo", junto a material reciente que mantiene intacta la esencia reggae que lo posicionó como una voz fundamental de la música latinoamericana.

Bahiano vuelve a Niceto Club con un show renovado que repasa más de 35 años de historia

La fecha del 16 de mayo promete ser mucho más que un concierto: será un viaje por sus raíces, su presente y una celebración constante de la música como punto de encuentro. Una experiencia donde la energía, la emoción y la conexión con el público vuelven a ser protagonistas.

Referente indiscutido del género, Bahiano construyó desde 2004 una sólida carrera solista con discos como BH+, Nómade, Original Roots y Mucha Experiencia. En 2020 lanzó Pura Adrenalina, un álbum en vivo que captura la intensidad de sus presentaciones y su vínculo único con la audiencia.

El viernes 16 de mayo, el artista celebrará su trayectoria con clásicos, nuevas canciones

En esta nueva etapa, el artista reafirma su vigencia con shows cargados de energía, giras internacionales y colaboraciones junto a figuras del reggae mundial, consolidando un espectáculo vibrante, emotivo y festivo.

Las entradas para el show de Bahiano en Niceto Club ya se encuentran a la venta a través de venti.com.ar, con cupos limitados para lo que promete ser una noche clave dentro de su recorrido 2026 y una nueva edición de su ya clásica cita reggae en Buenos Aires.