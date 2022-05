"Siento que el disco ha conectado de una manera genuina con las personas y estoy muy feliz", comenzó diciendo el artista hablando de su nuevo repertorio. "Vivo muy agradecido con el universo, porque le hemos puesto mucho corazón a este proyecto, no solo yo, sino todo el equipo y es cool ver que la gente tome esto de la manera en la que la ha tomado", continuó.

Con respecto a la decisión que tomó de ponerle su nombre de usuario de Instagram al nuevo disco comentó: "Mucha gente me criticaba el cómo era posible que llegue a las mil millones de reproducciones y tenga 200 mil seguidores en Instagram, no solo eso, sino que el user name creo que es el futuro, es lo que viene en el Meta, sin duda, y es eso, el mundo digital".

Este disco tiene la particularidad que posee 16 canciones, algo inusual para la época en la que nos encontramos, donde todo son singles; ante esto, el cantante respondió: "Honestamente va a ser un disco de 32, porque es la primera parte, siento que hoy en día la música se hace de una manera bastante genuina y muy rápido y creo que amerita que esos bloques de música sean de bastantes canciones". "Tengo 260 temas compuestos, asi que imaginate compactar esa cantidad de canciones en 32", concluyó.

"Creo que es un Danny Ocean mucho más maduro que 'Me Rehúso', mucho mas arraigado su mensaje de lo que ha sido el amor y esas historias que tal vez las personas no se atrevan a contar; mas sereno, mas tranquilo, es un Danny más maduro, no nada mas en lo musical, sino también en la tarima, a nivel performance, con un equipo mucho mas engranado, y mucho más conectado con lo que estamos haciendo", contó en alusión a qué persona se podía encontrar en esto nuevo que nos está trayendo.

El proceso que tuvo el cantante desde su primer disco a este es bastante notorio, porque se lo puede observar mas "sereno y oscuro", en el buen sentido de la palabra, en un proceso que se cree desde lo madurativo, y esto es lo que nos decía: "Quería mostrar algo mas oscuro, es un disco totalmente colaborativo, vengo de un disco donde la portada es muy gráfica, entonces quería poner un poquito ya mi cara, porque soy un Danny mucho más maduro, con mucha mas vivencia en este mundo y quería representarlo de esa manera".

En los dos álbumes Ocean estuvo a cargo de los diseños de las portadas; en esta última comentó que lo realizó en conjunto a su amigo "Bomba", además tuvo colaboraciones con diferentes artistas y productores, a lo que comentó: "El tiempo ha ido conectando a las personas correctas, obviamente uno conoce a muchos productores y compositores pero uno no tiene click con todo el mundo, eso es algo que también la gente tiene que entender, que no hay que hacer un click todo el tiempo con las personas (...) ha sido mágico, porque te vas coincidiendo con personas a lo largo del camino con quienes vas conectando, y es muy hermoso el proceso".

Con respecto a las colaboraciones de artistas, que van desde Tini hasta J Quiles, argumentó que se fue dando todo de manera natural, desde hablar por una red social o de coincidir en un gimnasio, cosas que fueron fluyendo, sin forzarlo. También añadió que todos los años viene para la Argentina y que eso le permitió grabar el video, en nuestro país, con Tini.

¡Mirá la nota completa!