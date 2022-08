Este single, "I'm Good (Blue)", tiene la mixtura de la gran voz de Bebe Rexha con los increíbles acordes de piano y la contagiosa energía de la pista de baile, de David Guetta

En las redes sociales es un gran furor: específicamente en TikTok, tiene más de 130.000 creaciones en total y supera las 500 millones de vistas, al tiempo de ser un gran éxito de recreaciones en Youtube.

La canción no es de ahora, sino que Guetta y Rexha la comenzaron a realizar hace cinco años. Luego de generar revuelo en las plataformas digitales, al fin puedieron sacarla y lanzarla de manera oficial.

El tema continúa una típica serie de singles prolíficos del DJ, incluyendo una tremenda reversión de "Satisfaction" de Benny Bennasi, junto con el tema para las discotecas de "Family Affair (Dance for Me)", que tiene más de 10 millones de reproducciones desde su lanzamiento.

La seguidilla de David Guetta



El DJ también continúa dominando el mundo pop con sus recientes éxitos "Don't You Worry" con Black Eyed Peas y Shakira y el temazo "Crazy What Love Can Do" un éxito certificado que superó los 150 millones de reproducciones globales, logró la certificación de oro y está actualmente en el N°5 del chart de singles de Reino Unido.



Guetta es el único DJ con dos residencias en Ibiza esta temporada; la legendaria fiesta "F*** Me I’m Famous" se realiza actualmente los días lunes en Ushuaïa, en donde Armin Van Buuren se unió a Guetta en el escenario el mes pasado. Su residencia Future Rave con MORTEN también se realiza los días viernes en Hï, poco tiempo antes de su próxima gira con entradas agotadas en Estados Unidos.



Bebe Rexha sigue haciendo hits

La superestrella pop nominada al Grammy y con certificación de diamante, Bebe Rexha, llegó a la popularidad con su álbum debut -con certificación de platino- Expectations, en 2018, que incluía el éxito "I'm a Mess" y el single de diamante "Meant to Be" featuring Florida Georgia Line, que permaneció en la cima del chart de canciones country de Billboard durante 50 semanas, batiendo el récord y convirtiendo a Bebe en la primera artista femenina con este logro.

Bebe no se detuvo y recibió dos nominaciones al Grammy (“Mejor Interpretación de Dúo/Grupo de Música Country” y “Mejor Artista Nuevo”) a la fecha, superó los 4.000 millones de vistas en YouTube y más de 12.000 millones de reproducciones globales totales y en ascenso. Su segundo álbum, Better Mistakes, se lanzó en el mes de mayo e incluye el himno dance ‘Sacrifice’.



Con el lanzamiento de un tema innovador tras otro, David Guetta está ampliamente considerado como el artista de música electrónica más completo de la actualidad.