“Skin of My Teeth” fue producida por Warren Felder (Oak Felder) y escrita por Demi Lovato, Alex Niceforo, Keith Sorrells, Laura Veltz y Aaron Puckett (lil aaron). La canción cobra vida y se desarrolla en su videoclip oficial, dirigido por Nick Harwood. El video muestra a Demi perseguida por una figura demoníaca que simboliza varias de las dificultades que se escuchan a lo largo de la canción, mientras que finalmente termina con Demi encontrando la fuerza interior para dominarlas.

Anoche, Demi se detuvo en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon para hablar sobre la nueva música y presentar una presentación eléctrica de "Skin of My Teeth".

"Skin Of My Teeth" es el primer el primer sencillo y corte de su próximo octavo álbum de estudio, "HOLY FVCK", que llegará el viernes 19 de agosto de 2022. El álbum de 16 canciones es un viaje sónico basado en las raíces de rock y pop-punk de Demi e ilustra una lengua seria pero -Mejilla retrospectiva de sus experiencias de vida. "HOLY FVCK" está disponible para pre-order en la tienda web de Demi.

Demi anunció recientemente su próxima gira "HOLY FVCK", producida por Live Nation. La gira de 32 fechas comienza el martes 13 de agosto en Estados Unidos, y con el que también recorrerá Latinoamérica.