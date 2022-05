"La canción la verdad que se está escuchando muchísimo, es muy loco poder escucharla en todos lados, en todas las promos, en radios, porque cuando lo escuchas de lejos o porque otro lo pone así orgánicamente, está muy bueno, muy flashero la verdad", arrancó diciendo el artista en base a la cantidad y expansión del single.

En cuanto a cómo le llegó la propuesta de realizar el cover, Couts comentó: " Había hecho la canción previamente a la serie, tengo así como un afán a la música medio festivalera italiana, melodías así bien pegadizas de festival de 1950, por ejemplo", y continuó: "Me estuve juntando con gente que sabe mucho de música y que me tiraron melodías que te llegan; tal vez en el contexto de la música lo puede escuchar como medio viejo, pero escuchas la melodía y te queda, y decís 'bueno, si le meto una armonía y si le meto otra cosa' y me empiezo a dar el lujo de hacer un poco de quilombo en el buen sentido con el arreglo, la instrumentación, los coros e interpretación vocal".

"Somos una generación medio maleducada, pero en el buen sentido, porque con mucho respeto también agarramos lo mejor de la música, de ciertas melodías y tratamos de reciclarlo (...) queda re copado y es algo que a mi me gusta mucho poder hacer eso, darte el lujo de hacerlo, y lo hice al tema y se demostró el interés del canal para usarlo y, además, la letra había armado cuajaba perfecto con la temática de la serie", culminó.

A su vez, Fede Couts comentó que hace tiempo viene del palo de la música, debido a que es actor musical y aplica todo eso en lo que él realiza: "Vengo haciendo canciones mías, componiendo, y me gusta mucho el tema de hacer covers, reversionar canciones, agarrar una canción que tiene un tinte y darle un color completamente distinto".

"Me están confundiendo mucho con Luciano Pereyra, no sé si de cara o la voz, creo que de voz y me parece una tremenda comparación cada vez que me lo dicen, asi que en ese sentido, lo importante es que guste la canción y después, tarde o temprano, lo van a asociar conmigo", contó entre risas.

El artista comentó que hay proyecto de sacar nuevas canciones hasta llegar a un disco y poder, a fin de año, realizar alguna presentación en vivo porque cree que es la mejor forma de culminar la música que se realiza.

